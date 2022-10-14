陪林姿妙拜票批司法打壓 朱立倫：大家最愛媽媽、媽媽縣長最棒

國民黨主席朱立倫（前排中）替宜蘭縣長林姿妙（前排左2）助選，前排右2為國民黨宜蘭市長參選人陳美玲。（記者蔡昀容攝）

2022/10/14 11:55

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國民黨主席朱立倫今天陪同縣長林姿妙拜票。對於綠營批評林姿妙涉貪被起訴，成全國負面教材，朱立倫反擊，民進黨用司法等方式打壓國民黨候選人已不是新聞；大家最愛媽媽，有媽媽精神才能無微不至的照顧縣民，犧牲奉獻，媽媽縣長最棒。

台中市民進黨多名市議員參選人掛起「無法接受盧秀燕輸給貪汙起訴的林姿妙」看板，砲轟台中市長盧秀燕執政不力，評比居然輸給涉貪宜蘭縣長林姿妙。宜蘭縣議會民進黨團批，宜蘭成為全國的負面教材，變成比爛「低標」，林姿妙愧對宜蘭人。

朱立倫今早與林姿妙，到羅東鎮開元市場、宜蘭市南北館市場拜票，對於林姿妙成負面教材並陷貪瀆官司，朱表示，每一位攤商和縣民都說，林姿妙是最好、最認真的縣長，被民進黨這樣誣賴，大家感到很不捨。

朱立倫批評，民進黨動用司法、動用媒體，用各種方式打壓國民黨候選人，已經不是新聞，不是只有林姿妙，但是國民黨一定拚到底，他也相信宜蘭縣民的眼光是雪亮的，一定可以用選票全力支持林姿妙。

朱立倫表示，今晚將在台中舉行「十全十美合體，女力挺台灣」活動，林姿妙也會出席，就是要展現女力，媽媽市長、媽媽縣長是最棒的。

朱立倫說，總統蔡英文竟然在台中說，不要當什麼媽媽市長，蔡實在太不了解這個社會，大家最愛媽媽，就是因為有媽媽的精神，照顧市民和縣民才能無微不至，就是有媽媽的精神，永遠為縣民犧牲奉獻，拜託大家全力支持媽媽市長和媽媽縣長。

朱立倫讚道，宜蘭縣女力當家，除了有縣長林姿妙、羅東鎮長吳秋齡，宜蘭市也推出陳美玲參選市長，希望大家共同支持努力，國民黨這次從南到北、從北到南，女力最強。

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