為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    陪林姿妙拜票批司法打壓 朱立倫：大家最愛媽媽、媽媽縣長最棒

    國民黨主席朱立倫（前排中）替宜蘭縣長林姿妙（前排左2）助選，前排右2為國民黨宜蘭市長參選人陳美玲。（記者蔡昀容攝）

    國民黨主席朱立倫（前排中）替宜蘭縣長林姿妙（前排左2）助選，前排右2為國民黨宜蘭市長參選人陳美玲。（記者蔡昀容攝）

    2022/10/14 11:55

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國民黨主席朱立倫今天陪同縣長林姿妙拜票。對於綠營批評林姿妙涉貪被起訴，成全國負面教材，朱立倫反擊，民進黨用司法等方式打壓國民黨候選人已不是新聞；大家最愛媽媽，有媽媽精神才能無微不至的照顧縣民，犧牲奉獻，媽媽縣長最棒。

    台中市民進黨多名市議員參選人掛起「無法接受盧秀燕輸給貪汙起訴的林姿妙」看板，砲轟台中市長盧秀燕執政不力，評比居然輸給涉貪宜蘭縣長林姿妙。宜蘭縣議會民進黨團批，宜蘭成為全國的負面教材，變成比爛「低標」，林姿妙愧對宜蘭人。

    朱立倫今早與林姿妙，到羅東鎮開元市場、宜蘭市南北館市場拜票，對於林姿妙成負面教材並陷貪瀆官司，朱表示，每一位攤商和縣民都說，林姿妙是最好、最認真的縣長，被民進黨這樣誣賴，大家感到很不捨。

    朱立倫批評，民進黨動用司法、動用媒體，用各種方式打壓國民黨候選人，已經不是新聞，不是只有林姿妙，但是國民黨一定拚到底，他也相信宜蘭縣民的眼光是雪亮的，一定可以用選票全力支持林姿妙。

    朱立倫表示，今晚將在台中舉行「十全十美合體，女力挺台灣」活動，林姿妙也會出席，就是要展現女力，媽媽市長、媽媽縣長是最棒的。

    朱立倫說，總統蔡英文竟然在台中說，不要當什麼媽媽市長，蔡實在太不了解這個社會，大家最愛媽媽，就是因為有媽媽的精神，照顧市民和縣民才能無微不至，就是有媽媽的精神，永遠為縣民犧牲奉獻，拜託大家全力支持媽媽市長和媽媽縣長。

    朱立倫讚道，宜蘭縣女力當家，除了有縣長林姿妙、羅東鎮長吳秋齡，宜蘭市也推出陳美玲參選市長，希望大家共同支持努力，國民黨這次從南到北、從北到南，女力最強。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    邀韓國瑜替林姿妙站台？朱立倫：不是選舉來插花就大咖、縣民才是大咖
    2022/10/14 10:46

    邀韓國瑜替林姿妙站台？朱立倫：不是選舉來插花就大咖、縣民才是大咖
    江聰淵力挺改變羅東4大主張 讓羅東成為值得驕傲的城市
    2022/10/13 15:15

    江聰淵力挺改變羅東4大主張 讓羅東成為值得驕傲的城市

    來臺東慢食節感受魔幻的香氣盛宴
    林姿妙成負面教材登台中看板 綠營：愧對宜蘭人
    2022/10/12 18:23

    林姿妙成負面教材登台中看板 綠營：愧對宜蘭人
    江聰淵造訪宜縣中興文創園區二手書店 力挺青年創業
    2022/10/11 15:50

    江聰淵造訪宜縣中興文創園區二手書店 力挺青年創業

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    西伯利亞白鶴熱潮延燒 江聰淵助義賣瓷盤推綠色經濟
    2022/10/10 20:09

    西伯利亞白鶴熱潮延燒 江聰淵助義賣瓷盤推綠色經濟
    宜蘭縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播