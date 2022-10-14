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    首頁　>　宜蘭縣

    邀韓國瑜替林姿妙站台？朱立倫：不是選舉來插花就大咖、縣民才是大咖

    宜蘭縣長林姿妙（左）、國民黨主席朱立倫（中）強調，縣民才是最大咖。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣長林姿妙（左）、國民黨主席朱立倫（中）強調，縣民才是最大咖。（記者蔡昀容攝）

    2022/10/14 10:46

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長選舉年底登場，國民黨主席朱立倫今天到宜蘭陪同縣長林姿妙拜票，對於週六（22日）總統蔡英文、副總統賴清德將出席民進黨參選人江聰淵溪北競選總部成立大會，國民黨縣長林姿妙溪南競總也選在當天成立，會不會請前高雄市長韓國瑜站台？朱立倫說，最大咖就是縣民，其他人都是來說幾句話來幫忙，不是選舉時來插個花就是大咖，他自己也是。

    朱立倫今天一早，依序到羅東鎮開元市場、宜蘭市南北館市場，與宜蘭縣長林姿妙一同拜票。

    蔡英文、賴清德22日出席江聰淵溪北競選總部成立大會，替江聰淵助選；尋求連任的林姿妙，選在同天成立溪南競總，會不會找大咖站台助陣？林姿妙說，宜蘭縣的鄉親就是最大咖的，非常感謝鄉親對她的疼惜、支持、鼓勵，讓她有信心勇敢向前走，方向對、政策對、做對的事，讓宜蘭縣更好，大家都有看到，宜蘭縣4四年的進步發展，提到的政見全都做到了，她有信心，能夠讓一切不可能的事情變成可能，勉勵大家「一起努力」。

    會不會請韓國瑜助陣？朱立倫強調，新北市長侯友宜最喜歡講的一句話是「好好做事情」，市民是最大咖，到宜蘭也是一樣，林姿妙好好做事情，最大咖就是縣民，其他人都是來幫忙說幾句話，包括他自己，他平常會到宜蘭跟縣長一起做公益，今天來宜蘭也很開心，「所以，不是到選舉的時候來插個花就是大咖，最大咖就是縣民，最大咖就是市民。」

    朱立倫說，宜蘭縣女力當家，除了有最好的縣長林姿妙、最好的羅東鎮長吳秋齡，宜蘭市也推出陳美玲參選市長，希望大家共同支持努力，國民黨這次從南到北、從北到南，是女力最強。

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