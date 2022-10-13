江聰淵力挺改變羅東4大主張 讓羅東成為值得驕傲的城市

江聰淵（中）力挺改變羅東4大主張，讓羅東成為值得驕傲的城市。（記者江志雄攝）

2022/10/13 15:15

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今天發表「讓羅東成為值得驕傲的城市」地方政見，力挺同黨籍羅東鎮長參選人黃適超提出的改變羅東4大主張，透過羅東鎮公所遷建等方案，讓羅東成為宜縣溪南5鄉鎮共榮發展的門戶。

江聰淵偕同黃適超、宜蘭縣議員劉添梧及呂惠卿、縣議員參選人謝家倫等人，出席羅東地方政見記者會，江聰淵為競選團隊開出的支票背書，希望日後由中央、縣府與鎮公所共同兌現。

呂惠卿說，今年雙十國慶連假，宜蘭縣下起滂沱大雨，羅東鎮欠缺可以遮雨的大型休閒場所，許多鎮民轉往宜蘭市新月廣場逛街消費，對於標榜商業重鎮的羅東是一大諷刺。

黃適超說，羅東過去是宜蘭縣民購物、逛街、看電影的首選，但最近12年施政偏頗，幾乎沒有重大建設，因此失去競爭力，也喪失發展契機，他提出改變羅東4大主張，包括遷建羅東鎮公所、改造羅東中山公園、重啟羅東之心鎮民廣場、解決塞車問題。

黃適超主張鎮公所遷到羅東運動公園旁邊的機6用地，公所現址可蓋大型商場，搭配能供1萬人聚會的鎮民廣場，促使羅東繁華再現，變成宜蘭縣的新亮點，江聰淵對此表達力挺之意。

江聰淵說，羅東是宜縣溪南地區發展的火車頭，黃適超規劃具體藍圖與未來走向，他要為黃的政見背書，往後由縣府、鎮公所攜手向中央爭取經費，強化地方基礎建設，在城市競爭的時代，相關規劃案攸關10年或20年後發展，羅東目前處於關鍵時刻，期待他們端出的牛肉獲得鄉親支持，為羅東帶來改變。

民進黨羅東鎮長參選人黃適超主張羅東鎮公所（如圖）遷建，現址可蓋大型商場。（記者江志雄攝）

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