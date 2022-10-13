為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    江聰淵力挺改變羅東4大主張 讓羅東成為值得驕傲的城市

    江聰淵（中）力挺改變羅東4大主張，讓羅東成為值得驕傲的城市。（記者江志雄攝）

    江聰淵（中）力挺改變羅東4大主張，讓羅東成為值得驕傲的城市。（記者江志雄攝）

    2022/10/13 15:15

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今天發表「讓羅東成為值得驕傲的城市」地方政見，力挺同黨籍羅東鎮長參選人黃適超提出的改變羅東4大主張，透過羅東鎮公所遷建等方案，讓羅東成為宜縣溪南5鄉鎮共榮發展的門戶。

    江聰淵偕同黃適超、宜蘭縣議員劉添梧及呂惠卿、縣議員參選人謝家倫等人，出席羅東地方政見記者會，江聰淵為競選團隊開出的支票背書，希望日後由中央、縣府與鎮公所共同兌現。

    呂惠卿說，今年雙十國慶連假，宜蘭縣下起滂沱大雨，羅東鎮欠缺可以遮雨的大型休閒場所，許多鎮民轉往宜蘭市新月廣場逛街消費，對於標榜商業重鎮的羅東是一大諷刺。

    黃適超說，羅東過去是宜蘭縣民購物、逛街、看電影的首選，但最近12年施政偏頗，幾乎沒有重大建設，因此失去競爭力，也喪失發展契機，他提出改變羅東4大主張，包括遷建羅東鎮公所、改造羅東中山公園、重啟羅東之心鎮民廣場、解決塞車問題。

    黃適超主張鎮公所遷到羅東運動公園旁邊的機6用地，公所現址可蓋大型商場，搭配能供1萬人聚會的鎮民廣場，促使羅東繁華再現，變成宜蘭縣的新亮點，江聰淵對此表達力挺之意。

    江聰淵說，羅東是宜縣溪南地區發展的火車頭，黃適超規劃具體藍圖與未來走向，他要為黃的政見背書，往後由縣府、鎮公所攜手向中央爭取經費，強化地方基礎建設，在城市競爭的時代，相關規劃案攸關10年或20年後發展，羅東目前處於關鍵時刻，期待他們端出的牛肉獲得鄉親支持，為羅東帶來改變。

    民進黨羅東鎮長參選人黃適超主張羅東鎮公所（如圖）遷建，現址可蓋大型商場。（記者江志雄攝）

    民進黨羅東鎮長參選人黃適超主張羅東鎮公所（如圖）遷建，現址可蓋大型商場。（記者江志雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    藍批江聰淵政見過時 綠反擊林姿妙延續民進黨政策
    2022/10/13 13:25

    藍批江聰淵政見過時 綠反擊林姿妙延續民進黨政策
    鼓勵長者出門！江聰淵推敬老卡新增風景區、運動中心入場免費
    2022/10/11 14:07

    鼓勵長者出門！江聰淵推敬老卡新增風景區、運動中心入場免費

    按摩椅也能幫您「健康管理」!？
    西伯利亞白鶴熱潮延燒 江聰淵助義賣瓷盤推綠色經濟
    2022/10/10 20:09

    西伯利亞白鶴熱潮延燒 江聰淵助義賣瓷盤推綠色經濟
    批林姿妙、江聰淵 柯文哲︰2大黨參選人讓老百姓問號一堆
    2022/10/10 18:43

    批林姿妙、江聰淵 柯文哲︰2大黨參選人讓老百姓問號一堆

    國泰世華銀行基金會《大樹計畫》送愛偏鄉19年
    宜蘭縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播