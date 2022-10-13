藍批江聰淵政見過時 綠反擊林姿妙延續民進黨政策

宜蘭縣議會國民黨團議員（左起）黃健勇、林岳賢、楊弘旻、黃琤婷，質疑江聰淵提出的政見。（記者蔡昀容攝）

2022/10/13 13:25

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長選戰藍綠頻交鋒，國民黨砲轟，民進黨參選人江聰淵提出的政見，與縣府現行政策重疊，有的還過時，剪剪貼貼。民進黨反擊，政見本應與時俱進，滾動式修正，林姿妙執政4年來，都延續民進黨縣府的政策，近年重大建設則是民進黨中央政府全力推動，國民黨應督促林姿妙向縣民報告施政願景才對。

「江聰淵政見倒退攄（音同嚕）！」宜蘭縣議會國民黨團議員黃健勇、林岳賢、楊弘旻、黃琤婷召開記者會，整理江聰淵臉書專頁9月6日、15日、18日、20日、22日、29日PO出的政見。

黃建勇指出，江聰淵在臉書提出「農地10%面積得興建農舍生活使用」、「農舍要在農地臨路縱深40%內適當配置，不會強制要求臨路臨邊」，但現行法規就是這樣，縣府農業處也是這樣執行，江聰淵團隊應再對政策更深入了解。林岳賢表示，江聰淵宣稱要增加公立學校附幼班級數，那他為什要要關閉宜蘭市慶和班幼兒園？

楊弘旻說，江聰淵說要增設監視器、提高見警率，但目前重要路口都有在做，是經常性業務，江聰淵可以直接了當說明，那些是延續林姿妙縣府政策，那些是按照中央政策走，如有創新再特別提出來講清楚，顯然他在玩文字遊戲，沒有創新，都是抄的。

黃琤婷批，但江聰淵提出大南澳地區種植黃花風鈴木，但縣府2018年早已種了720株，江聰淵不知道是個人還是幕僚問題，提出來的政見，令人越看越心寒，對宜蘭真的用心嗎？還是像論文一樣，剪剪貼貼、東拼西湊而已？江聰淵是想做事還做官？

江聰淵競選辦公室反擊，林姿妙執政四年來，都是延續民進黨執政留下的政策，難道這算是抄襲嗎？況且，宜蘭縣目前推動的重大交通建設，都是民進黨中央政府全力推動，這不應算做林姿妙縣府的政策和政績，但林姿妙卻把這些掛嘴邊。

江辦表示，政見應與時俱進、滾動式檢討修正，江聰淵團隊負起責任，與各界討論研究，才提出種種政見，改變現狀，國民黨刮別人鬍子前，應督促縣長把縣政願景告訴大家，把弊案爭議說明清楚，不要只會一天到晚潑糞和叫屈。

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