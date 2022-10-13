綠營批林姿妙「請假自助餐」 落跑躲議會卻照跑縣府活動

宜蘭縣議會民進黨團要求縣長林姿妙明天銷假，出席議會縣長施政總質詢。左起為議員蔡金惠、謝燦輝、陳俊宇、陳文昌、呂惠卿、吳宏謀。（記者蔡昀容攝）

2022/10/13 12:23

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣議會開議期間，縣長林姿妙以選舉為由請假，今（13）日專案報告和縣長施政總質詢，由副縣長林建榮代理。民進黨團批林姿妙「請假自助餐」，縣府活動照樣參加，就是不出席議會，民進黨縣長參選人江聰淵說過，只要代表會需要，他會立即銷假備詢，呼籲林姿妙比照江聰淵，銷假出席明天的總質詢，別讓林建榮當代罪羔羊。對此，林姿妙僅表示，願意用自己的時間為宜蘭打拚。

「落跑縣長，回來面對！」宜蘭縣議會民進黨團總召陳俊宇、議員陳文昌、謝燦輝、呂惠卿、吳宏謀、蔡金惠召開記者會，黨團多次呼籲林姿妙回來議會，今天卻看到林建榮代為出席，林姿妙以請假閃避議會監督，縣府活動仍照常出席，把請假當作自助餐，想吃什麼就夾什麼，不喜歡的就不去，替縣民感到非常遺憾。

陳俊宇說，宜蘭市長江聰淵也因選戰請假，但他明確表示，只要市民代表會提出要求，他會立即銷假備詢報告市政，呼籲林姿妙比照江聰淵，明天回議會備詢，議員願意給她一點時間，向縣民說明弊案官司，別讓與官司無關的副縣長，做她的代罪羔羊。

陳文昌表示，林姿妙先前呼籲縣民旁聽她10月31日的開庭，但那其實是準備程序庭，並不會對案情審理辨答，「林姿妙再一次欺騙社會、愚弄人民」，呼籲林姿妙盡義務，回議場還原涉案的來龍去脈，這是很好的澄清舞台，「明天早上務必請妳回來」。

對於綠營批評「請假自助餐」，林姿妙回應，她願意用自己的時間，對宜蘭縣不管是農業、觀光等方面，宜蘭縣要打拚的地方，「我都很願意，我都講過了」，至於是否銷假出席議會，林姿妙陣營沒有回應。

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