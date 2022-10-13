曾拿國旗登大聯盟開球創紀錄 江聰淵3大政見打造新宜蘭

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，2017年以宜蘭市長身分，拿著國旗登大聯盟開球。（圖取自江聰淵臉書專頁）

2022/10/13 10:10

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕民進黨宜蘭市長江聰淵，曾登美國職棒大聯盟皇家隊主場，擔任開球嘉賓，讓我國國旗在場上飄揚，成為第一個到大聯盟開球的台灣縣市首長，寫下亮眼成績；江聰淵市長任期即將結束，轉向挑戰縣長，他接受自由時報《自由最前線》專訪，提出「三支箭」政見，盼打造新宜蘭，讓宜蘭不再只有假日經濟。

2017年，江聰淵以宜蘭市長身分，帶著國旗到美國堪薩斯市皇家隊主場開球，成為台灣史上第一個在大聯盟開球的縣市首長。

江聰淵說，既然有機會登上國際舞台，就不放棄任何可以行銷台灣的機會，台灣的外交處境非常艱難，尤其面對中國的施壓，中間經過很多溝通，直到最後一刻，對方才讓他拿著國旗上投手丘，「這一刻也讓我很感動」。

中國對此提出抗議，江聰淵表示，大聯盟和球隊都面臨很大的壓力，但也因為宜蘭市在美國締結三個姊妹市，許多國際友人，對於這項任務得以完成給予肯定，「那一刻真的是很感動，到現在還是記憶猶新」，是歷史性的一刻。

除了大聯盟開球，江聰淵在市長任內推動丟丟銅蘭城國際音樂節，8年來超過70個國外團隊、2000名國際藝術工作者，在台灣一起參與；這是屬於台灣和宜蘭的外交、體育、藝術能量，「我們台灣不只要走出去，我們還要將世界拉進來宜蘭」，這是他想發揮的一個目標。

面對縣長選舉，江聰淵拋出政策三支箭。第一支箭「創造山海新經濟」，人們常說宜蘭「好山好水好無聊」，他要讓宜蘭變成「好山好水好經濟」，宜蘭有很好的天然資源，有山、有海、有溫泉、有冷泉、有河川、有湖泊，是很棒的天然教室，結合教育、體育、觀光、休閒、健康，可以營造探索教育課程，利用山海資源成為宜蘭的新產業。

第二支箭是「高鐵延伸宜蘭的新宜蘭策略方向」，透過交通網的連結，讓每一個鄉鎮市營造屬於自己的城鄉風貌，來帶動產業的發展。第三支箭是「永續新宜蘭」，讓宜蘭成為生活、生態、生產，三生共存，民眾可以在宜蘭生活，樂活、悠逸，同時讓產業發展，不影響環境，達到永續。

江聰淵強調，在三大政策下，宜蘭將成為大家都喜歡來，且不會集中在假日來的縣市，達成「非假日產業」，民眾不用等到假日才來，平常日來，也能享有所有服務項目。

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵接受自由時報《自由最前線》專訪。（記者陳品妤攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法