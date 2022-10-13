藍綠互立看板掀司法大戰 江聰淵：宜蘭錯選林姿妙而空轉4年

宜蘭縣長選舉，藍、綠陣營都在街頭立起巨型看板。（記者陳品妤攝）

2022/10/13 10:10

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長選舉，藍、綠陣營都在街頭立起巨型看板，國民黨攻擊江聰淵盜採砂石被判刑，民進黨反擊林姿妙涉貪四大罪狀被檢方起訴。江聰淵接受自由時報《自由最前線》專訪表示，面對質疑，他向鄉親坦然說清楚，反觀林姿妙只會喊政治追殺；林姿妙有現任優勢，跑攤會做人，和她競爭很困難，但當初縣長選錯人，讓宜蘭空轉四年，為了宜蘭的發展和榮耀，縣長人選需要大家好好選擇。

對於砂石案，江聰淵表示，那是25年前的舊案，當時他26歲，沒有任何公職，身為公司負責人，遇到事情就是坦然面對，這件事也讓他日後處事更加謹慎，什麼事情都要兢兢業業、戰戰兢兢，他選過兩屆縣議員、兩屆市長，每次都主動向鄉親報告此案，他是經過檢驗的。

至於淡大在職專班碩論被控抄襲，江聰淵說，從政後覺得只有復興工專土木科學歷是不足的，尤其在法治、國際貿易方面都欠缺知識，因此他到佛光大學和淡江大學，讀了兩個碩士專班。

江聰淵說明，佛光大學論文是《地方立法權之研究：以宜蘭縣非都市土地建蔽率、容積率獎勵自治條例為例》，談地方立法權、行政權與民眾權利的三方角力，怎麼去做最好的平衡，他擔任議員後，這篇論文成為他推動宜蘭縣公民投票自治條例三讀通過的最重要依據，也是最重要的動力；後來再讀淡江大學，寫了《開放陸客來台後宜蘭縣觀光產業因應策略之研究》，很多人寫相關論文，他也很拚命讀、努力寫，以「讀多少就是賺多少」的心態完成學業，這部分受到任何質疑，「我很坦蕩，就虛心接受檢驗」。

江聰淵說，「我們不會像她（林姿妙）那樣，遇到什麼事情就政治追殺、司法迫害，我們不會這樣，我們有事情就面對，就坦然跟鄉親說清楚。」

藍、綠立看板互批官司，成了負面選戰？江聰淵認為，國民黨在宜蘭的一貫選風，就是把片面的抹黑烙印在看板，加深選民對民進黨的負面印象，這個策略在過去幾次選舉，確實造成很大程度的影響，民進黨這次做出反擊，看起來變成雙方互相攻擊對方不好的地方，這是可預判到的，像林姿妙被起訴前，就先把對手片面抹黑，等於幫自己打預防針。

江聰淵強調，他還是會向選民說清楚，現在每一場座談會，他也會說自己需要檢討的部分，或是澄清對手刻意栽贓抹黑的部分，讓國民黨無法得逞。

不過，江聰淵坦言，選情五五波，和林姿妙競爭還是很困難。江分析，林姿妙具備現任優勢，親力跑攤，地方評價她「做人很好」，但縣長選舉攸關價值的選擇，宜蘭號稱民主聖地，因為歷任縣長陳定南、游錫堃、劉守成，一路延續很好的執政成果，結果林姿妙不但讓宜蘭空轉四年，還讓宜蘭蒙上一層烏雲，對宜蘭來講是很大的侮辱。

江聰淵說，民眾給林姿妙四年機會，就算不會好好做，也不要做錯，不要去貪腐，不要讓家人干政，這個是基本的；全國各縣市，大家要的是競爭力，沒有進步就是退步，宜蘭當初縣長選錯人，這四年空轉，對宜蘭來講很不公平，他呼籲宜蘭鄉親，為了宜蘭未來的願景，為了宜蘭可以重返以前的驕傲及榮耀，縣長的部分，需要大家好好做一個選擇。

宜蘭縣長選舉，藍、綠陣營都在街頭立起巨型看板。（記者陳品妤攝）

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