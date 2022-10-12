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    首頁　>　宜蘭縣

    網美熱點「幾米飛天小火車」 升級2.0新角色搶先看

    幾米星空飛天小火車2.0版，晚間也適合拍照留影。圖為模擬圖。（宜蘭縣政府提供）

    幾米星空飛天小火車2.0版，晚間也適合拍照留影。圖為模擬圖。（宜蘭縣政府提供）

    2022/10/12 14:23

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭火車站前丟丟噹廣場10月17日起暫時封閉，另製「幾米星空飛天小火車2.0版」，預計明年1月與大眾見面。縣府今天（12日）宣布，屆時將有更多幾米角色登場，而原本的木製小火車，確切落腳點為頭城烏石港繹站，宜蘭將有兩組幾米小火車。

    丟丟噹廣場「幾米星空飛天小火車」取材自幾米作品《星空》，近年成為到訪宜蘭必遊景點，但木頭材質加上纜索吊掛，2014年升空至今，每逢颱風都要卸下，徒增裝卸費用，也造成煙囪處裂開歪斜，縣府與幾米團隊討論後，決定打造新的飛天小火車，採玻璃纖維材質，結構也經技師計算，更安全耐久，具備「抗颱」能力。

    幾米團隊總經理李雨珊說明，配合廣場的九芎鐵樹意象，地面新設幾米作品《森林裡的秘密》毛毛兔角色，吹奏樂器；原本的小火車，只有男孩和女孩，新的小火車多了乳牛、小豬、貓咪等角色，車尾的熊列車長舉起帽子，向底下廣場的兔子致意。

    新的角色裝置，還有《微笑的魚》主角大叔，捧著魚缸經過丟丟噹廣場；計程車候車亭，有《地下鐵》盲女和行李箱，與附近的幾米公園串聯。

    縣府工旅處表示，廣場10月17日暫時封閉後，幾米團隊將進場組裝新小火車，11月底起，進行吊掛、測試及驗收，廣場預計明年1月開放，迎接遊客。

    至於既有的木質飛天小火車，縣府先前透露，9月因應颱風降落後，暫移至冬山河生態綠舟整理，明年移到頭城蘭海五漁村範圍內；詳細地點今揭曉，將落腳烏石港繹站後方樹林，讓小火車依舊在森林間穿梭，也盼帶動五漁村和蘭陽博物館人潮，預計明年下半年和遊客見面。

    縣長林姿妙今到丟丟噹廣場聽取小火車簡報。林姿妙說，升級版的小火車將更亮麗，希望大家喜歡，也盼小火車能再創高峰。

    丟丟噹廣場規劃新角色，例如幾米作品《微笑的魚》主角大叔，捧著魚缸經過廣場。圖為模擬圖。（宜蘭縣政府提供）

    丟丟噹廣場規劃新角色，例如幾米作品《微笑的魚》主角大叔，捧著魚缸經過廣場。圖為模擬圖。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府表示，既有的木製飛天小火車，預計移至頭城蘭海五漁村範圍內，落腳烏石港繹站後方樹林。圖為模擬圖。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府表示，既有的木製飛天小火車，預計移至頭城蘭海五漁村範圍內，落腳烏石港繹站後方樹林。圖為模擬圖。（宜蘭縣政府提供）

    丟丟噹廣場將設置新角色，例如計程車候車亭《地下鐵》盲女和行李箱。圖為模擬圖。（宜蘭縣政府提供）

    丟丟噹廣場將設置新角色，例如計程車候車亭《地下鐵》盲女和行李箱。圖為模擬圖。（宜蘭縣政府提供）

    幾米星空飛天小火車2.0版，列車上有更多角色，預計明年1月與民眾見面。（宜蘭縣政府提供）

    幾米星空飛天小火車2.0版，列車上有更多角色，預計明年1月與民眾見面。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣長林姿妙（右3）聽幾米團隊進行簡報。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣長林姿妙（右3）聽幾米團隊進行簡報。（記者蔡昀容攝）

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