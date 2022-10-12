清潔隊長蹭摸女隊員大腿 約會「保證打甲」挨告

宜蘭縣某鄉公所清潔隊長蹭、摸女隊員大腿。（記者蔡昀容翻攝）

2022/10/12 12:38

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣某鄉公所清潔隊已婚林姓班長，利用職權與女隊員一起出勤，還用手按壓、蹭女隊員大腿，傳訊「我只愛你一個你不知道嗎」、「你又不跟我約會，不然保證打甲」，女隊員提吿，宜蘭地方法院判決，林男應付15萬元精神賠償。

判決書指出，林男安排與女隊員一同出勤，將手放置於女隊員的大腿旁，再故意按壓她的大腿，同日下午又趁女隊員抓斗車時，將手放在她的大腿上，並以手指磨蹭她的大腿內側。

此外，林男多次傳訊「你會想我嗎」、「我會死我真的很愛你」、「我只愛你一個你不知道嗎」、「明天生日要跟我約會嗎」、「跟我約會不好嗎」、「你又不跟我約會，不然保證打甲」等，並送花給女隊員。

女隊員以「你找你老婆吧」、「我真的無法，請你找別人」、「我只想好好工作」、「我沒跟別人老公約會的習慣」等語拒絕。

林男否認按壓、觸碰大腿，辯稱他個性海派、樂於助人，才和女隊員成為好友，女隊員因此仰慕他，兩人平常以開玩笑、戲謔口吻談及感情事，難認定是性騷擾言語，且他僅能分配勤務，無權打考績評比，所以約會即可甲等僅屬玩笑，懷疑女隊員因為被打乙等，懷疑他才報復提吿。

不過，女隊員提出林男按壓、觸碰大腿的照片，可見照片中，摸腿者手上金戒指、手腕上佛珠與手環，與林男平時所戴相符。

院方表示，縱使清潔隊員考績不是班長直接評核，但衡諸公務機關實務，最終決定考績前，會參酌隊員直屬長官評價，而鄉公所因女隊員提出性騷擾申訴而召開性騷擾申訴處理委員會，林男自承「班長有打考績初審評比」。

院方說，林男濫用職權，製造與女隊員獨處機會，趁女隊員駕車難以閃躲下，做出上述行為，並屢次傳訊追求或邀約，造成女隊員心生畏怖及受冒犯，女隊員也因向公所提出性騷擾申訴，被調往其他單位任職，考量一切情狀，盼林男賠償15萬元精神慰撫金為適當。

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