為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    西伯利亞白鶴熱潮延燒 江聰淵義賣瓷盤推綠色經濟

    白鶴藝術瓷盤義賣最高價9999元，由文史工作者陳榮楷（右2）標到，義賣所得捐給NGO非營利組織。（圖由宜大EMBA班友會提供）

    白鶴藝術瓷盤義賣最高價9999元，由文史工作者陳榮楷（右2）標到，義賣所得捐給NGO非營利組織。（圖由宜大EMBA班友會提供）

    2022/10/10 20:09

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，今天參加宜蘭大學EMBA班友會及環教中心舉辦的「咱宜蘭上好禮」健行暨白鶴藝術瓷盤義賣，希望推動環境永續，發展綠色經濟。

    去年11月，一隻西伯利亞白鶴飛到宜蘭市開興廟附近農田停留113天，吸引大批鳥友齊聚賞鳥，白鶴離開後，棲息農田收割製成白鶴米、設計白鶴圖案提袋與禮盒封面，並舉辦攝影比賽，再委託新北市鶯歌臺華窯製作113組白鶴藝術瓷盤，熱潮延燒至今。

    「咱宜蘭上好禮」活動在宜蘭市開興廟舉行，有近800人參加，主辦單位以白鶴停留的113天為橋段，備有熊鶴禮盒及白鶴生態紀念郵票各113份，當成活動摸彩品。

    宜大EMBA班友會理事林宏銘、游國連說，白鶴藝術瓷盤提供3份義賣，最高價9999元賣出，象徵力挺環保公益「長長久久」，由文史工作者陳榮楷出價標到，義賣所得捐給NGO非營利組織。

    參加活動的江聰淵說，好山好水是宜蘭引以為傲的天然資源，維護環境永續更是宜蘭人的責任，西伯利亞白鶴雖然已經飛離，但牠帶來效益仍在持續，讓大家感受到生態重要性，引領出推展綠色經濟的思考方向。

    江聰淵說，宜蘭日後城鄉規劃與建設，必須有環境永續概念，譬如保護自然環境、生態教育往下扎根，進而推動綠色旅遊及產業、催生青農學院，配合高鐵新宜蘭的來臨，盼有更多人留下來，合力促成綠色經濟蓬勃發展。

    白鶴藝術瓷盤。（圖由宜大EMBA班友會提供）

    白鶴藝術瓷盤。（圖由宜大EMBA班友會提供）

    白鶴棲息宜蘭熱潮仍在延燒，江聰淵盼推動環境永續，發展綠色經濟。（圖由宜大EMBA班友會提供）

    白鶴棲息宜蘭熱潮仍在延燒，江聰淵盼推動環境永續，發展綠色經濟。（圖由宜大EMBA班友會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    批林姿妙、江聰淵 柯文哲︰2大黨參選人讓老百姓問號一堆
    2022/10/10 18:43

    批林姿妙、江聰淵 柯文哲︰2大黨參選人讓老百姓問號一堆
    站台相挺江聰淵 賴清德：找回宜蘭民主招牌和榮光
    2022/10/08 14:20

    站台相挺江聰淵 賴清德：找回宜蘭民主招牌和榮光

    仁武澄德特區優勢 公園概念輕豪宅夯
    宜市西伯利亞白鶴腳傷 公所：木柵動物園建議先密切觀察
    2022/03/07 14:30

    宜市西伯利亞白鶴腳傷 公所：木柵動物園建議先密切觀察
    西伯利亞白鶴駐留 宜蘭市辦攝影比賽替嬌客留影
    2022/02/15 14:48

    西伯利亞白鶴駐留 宜蘭市辦攝影比賽替嬌客留影
    貴客西伯利亞白鶴造訪宜蘭滿月 宜蘭市長江聰淵發表保護宣言
    2021/12/14 16:08

    貴客西伯利亞白鶴造訪宜蘭滿月 宜蘭市長江聰淵發表保護宣言
    保護國際嬌客 江聰淵為西伯利亞白鶴允協調農民不下農藥
    2021/11/23 13:10

    保護國際嬌客 江聰淵為西伯利亞白鶴允協調農民不下農藥
    宜蘭縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播