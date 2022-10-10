西伯利亞白鶴熱潮延燒 江聰淵義賣瓷盤推綠色經濟

白鶴藝術瓷盤義賣最高價9999元，由文史工作者陳榮楷（右2）標到，義賣所得捐給NGO非營利組織。（圖由宜大EMBA班友會提供）

2022/10/10 20:09

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，今天參加宜蘭大學EMBA班友會及環教中心舉辦的「咱宜蘭上好禮」健行暨白鶴藝術瓷盤義賣，希望推動環境永續，發展綠色經濟。

去年11月，一隻西伯利亞白鶴飛到宜蘭市開興廟附近農田停留113天，吸引大批鳥友齊聚賞鳥，白鶴離開後，棲息農田收割製成白鶴米、設計白鶴圖案提袋與禮盒封面，並舉辦攝影比賽，再委託新北市鶯歌臺華窯製作113組白鶴藝術瓷盤，熱潮延燒至今。

「咱宜蘭上好禮」活動在宜蘭市開興廟舉行，有近800人參加，主辦單位以白鶴停留的113天為橋段，備有熊鶴禮盒及白鶴生態紀念郵票各113份，當成活動摸彩品。

宜大EMBA班友會理事林宏銘、游國連說，白鶴藝術瓷盤提供3份義賣，最高價9999元賣出，象徵力挺環保公益「長長久久」，由文史工作者陳榮楷出價標到，義賣所得捐給NGO非營利組織。

參加活動的江聰淵說，好山好水是宜蘭引以為傲的天然資源，維護環境永續更是宜蘭人的責任，西伯利亞白鶴雖然已經飛離，但牠帶來效益仍在持續，讓大家感受到生態重要性，引領出推展綠色經濟的思考方向。

江聰淵說，宜蘭日後城鄉規劃與建設，必須有環境永續概念，譬如保護自然環境、生態教育往下扎根，進而推動綠色旅遊及產業、催生青農學院，配合高鐵新宜蘭的來臨，盼有更多人留下來，合力促成綠色經濟蓬勃發展。

白鶴藝術瓷盤。（圖由宜大EMBA班友會提供）

白鶴棲息宜蘭熱潮仍在延燒，江聰淵盼推動環境永續，發展綠色經濟。（圖由宜大EMBA班友會提供）

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