江聰淵與蘇澳漁民座談 一起為漁業發展找出路

江聰淵（右）偕同農委會副主委陳添壽（左）與蘇澳漁民座談。（圖由江聰淵競選總部提供）

2022/10/09 21:17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，最近偕同農委會副主委陳添壽與蘇澳地區漁民團體代表座談，盼在漁業永續概念下，一起為漁業發展找出路。

江聰淵漁業座談會在蘇澳鎮蘭陽馬賽聖安宮舉行，另邀蘇澳長李明哲、宜蘭縣議員林棋山、縣議員參選人謝正信等人出席，與漁界人士面對面溝通。

針對重大危險建物的南方澳南寧魚市場，至今尚未拆除，陳添壽在座談會中承諾，協調縣府、蘇澳區漁會在今年底前完成拆除，已經新建完工的南方澳第一魚市場儘速啟用，提供漁民優質安全的拍賣環境，也給遊客明亮乾淨採購場所，帶動南方澳觀光發展。

漁界人士反映，蘇澳地區漁船船員、船長必須到高雄上課考照，承受舟車勞頓之苦，陳添壽認為，蘇澳鎮南方澳漁港是台灣重要漁業生產基地，人才培育和漁業發展息息相關，他願意居中協商，運用國立蘇澳海事校園空間，開辦船員與幹部訓練中心，讓地方人士就近受訓考照，衍生出來的費用由中央負擔。

此外，與會人士擔心沿岸設置風力發電設施，恐會影響漁民生計，江聰淵說，2020年德國廠商打算在北方三島，包含彭佳嶼、棉花嶼與花瓶嶼周邊海域設置風力發電設施，考量是蘇澳漁民重要漁場，擁有豐富漁業資源，他第一時間站出來反對，全力捍衛漁民權益。

有關蘇澳漁民面臨的困境，江聰淵期許農委會通盤檢討，或啟動跨部會溝通，透過專案方式解決，在海洋永續、漁業生態共存原則下，中央、地方攜手為漁業發展共同努力。

出席座談會的漁民發言踴躍。（圖由江聰淵競選總部提供）

南方澳第一魚市場（白色建物）已經完工，農委會盼儘速啟用。（記者江志雄攝）

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