「猴子兵團」長跑好手前進南湖大山 將在主峰慶雙十國慶

猴子兵團今天從宜蘭火車站集結起跑，明天登上南湖大山升國旗、唱國歌。（記者江志雄攝）

2022/10/09 12:01

〔記者江志雄／宜蘭報導〕一群長跑好手組成的猴子兵團，發起為雙十國慶而跑，今天上午10點從宜蘭火車站起跑，預計花費24小時，明天上午10點10分登上南湖大山，在海拔3742公尺的主峰升國旗、唱國歌，以另類方式慶祝國家生日快樂。

猴子兵團曾在2019、2020年辦過為雙十國慶而跑，從宜蘭火車站跑向雪山，去年因疫情停辦，今年換成挑戰南湖大山，有20人參加，前宜蘭縣長呂國華也加入陪跑行列，為他們加油打氣。

宜蘭縣連日來下起滂沱大雨，猴子兵團團員不畏風雨，今天上午從宜蘭火車站集結後出發，沿著台7線、台7甲線（中橫宜蘭支線）一路前進，穿越宜蘭、台中交界，在思源埡口附近的勝光登山口入山，晚上繼續跑，希望在明天上午10點10分抵達南湖大山主峰升旗，升完旗後下山，返回勝光登山口解散，全程123公里。

猴子兵團成員均為國內長跑好手，以團長林慶華為例，他是2018冬山河超馬及2021南橫超馬冠軍得主，此行主要是慶祝雙十國慶，並為日後的國際超馬賽事備戰熱身。

宜蘭縣籍的林慶華說，團員們穿上特別設計的隊服，用自己的方式歡度雙十國慶，雖然這趟路程很艱難，他們會努力不懈克服難關，在超過3700公尺的高山上，慶祝中華民國生日快樂。

猴子兵團團長林慶華及所有團員，穿著特別設計的隊服現身。（記者江志雄攝）

猴子兵團從宜蘭火車站起跑，往南湖大山前進。（記者江志雄攝）

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