綠營稱林姿妙讓羅東停滯12年 林飛帆批貪汙腐敗縣政螺絲鬆

民進黨副秘書長林飛帆。（記者蔡昀容攝）

2022/10/08 16:56

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵溪南競總暨羅東鎮長參選人黃適超競總，今舉行成立大會，副總統賴清德、民進黨副秘書長林飛帆、宜蘭縣黨部主委陳俊宇等到場站台。陳俊宇說，林姿妙「社會福利大於地方建設」的施政，已讓羅東停滯12年，如今還帶到縣政府，呼籲大家年底用選票，換縣長和鎮長；林飛帆批，林姿妙貪汙腐敗，縣政螺絲鬆動。對此林姿妙陣營不回應。

江聰淵與黃適超聯合競總成立大會，副總統賴清德、民進黨副秘書長林飛帆、前宜蘭縣代理縣長陳金德、立委陳歐珀、媒體人陳東豪、宜蘭縣黨部主委陳俊宇致詞相挺。

陳俊宇說，羅東過去是重要的商業城市，縣民購物、逛街、看電影都到羅東，12年來卻毫無進步，因為12年前，林姿妙當選羅東鎮長後，做了最壞示範，社會福利支出太多，排擠到基礎建設。

陳俊宇指出，羅東一年公共造產所得3億餘元，12年下來應近40億元，足夠當作地方配合款，爭取中央補助建設，但林姿妙施政錯誤，重心放在社會福利，導致羅東停滯，如今她把這樣的「羅東經驗」，複製到縣政府，還被審計室糾正要求調整；他拜託大家，用選票換縣長，讓江聰淵追建設，讓宜蘭縣成為進步城市，讓服務和行政經驗豐富的前副縣長黃適超當羅東鎮長，為大家打拚。

林飛帆表示，前宜蘭縣長陳定南、游錫堃、劉守成、林聰賢等，替台灣、替宜蘭打下民主成績，但過去4年在林姿妙手上，不但個人貪汙腐敗，縣政螺絲也鬆動，呼籲大家支持縣長選舉支持江聰淵，鎮長選舉支持黃適超，11月26日投票日當天，相信宜蘭光榮會再現。

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