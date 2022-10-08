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    首頁　>　宜蘭縣

    林姿妙捲弊案 江聰淵誓言用生命找回宜蘭驕傲「昂首撥雲見青天 」

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（左）提出政見，表示會用生命把宜蘭的驕傲找回來。右為妻子邱鈺珊。（記者蔡昀容攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（左）提出政見，表示會用生命把宜蘭的驕傲找回來。右為妻子邱鈺珊。（記者蔡昀容攝）

    2022/10/08 16:13

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙捲弊案被起訴，對手民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，今聯合羅東鎮長參選人黃適超舉辦溪南競總成立大會。江聰淵提出生育補助、老人津貼、山海新經濟、高鐵城鄉新風貌等政見，並批評宜蘭如今「烏雲密布」，驕傲不再，他引用陳定南教育基金會董事長林光義著作「昂首撥雲見青天」，勉勵大家團結，他會用生命把宜蘭的驕傲找回來。

    江聰淵與黃適超聯合競總成立大會，副總統賴清德、民進黨副秘書長林飛帆、前宜蘭縣代理縣長陳金德、立委陳歐珀、媒體人陳東豪、宜蘭縣黨部主委陳俊宇到場相挺。

    「我會用生命把宜蘭的驕傲找回來！」江聰淵說，有一個團隊把宜蘭變得烏煙瘴氣、烏雲密布；疼惜宜蘭，就要讓她更好、有尊嚴，盼大家一起團結，昂首撥雲見青天，他與五合一競選團隊不會讓大家失望，一定會繳出漂亮的成績單。

    江聰淵表示，宜蘭的生育補助、老人津貼和隔壁縣市差很多，他願跟上腳步，讓孩子、老人都能受照顧和關懷；宜蘭天然資源豐富，有山海、河川、湖泊、溫、冷泉，施政若用心，山水也能變黃金，他要結合各鄉鎮市特色和自然資源，發展「山海新經濟」，讓產業升級，「為宜蘭找出路，也讓青年有頭路（工作）」；針對高鐵延伸宜蘭，要以高鐵站為中心，提升交通網，連結各鄉鎮市均衡發展，展現城鄉新風貌。

    江聰淵說明，蘇澳規劃打造國際級的黃金海岸，把東北角風景區從南方澳延伸到南澳漢本；五結則是「冬山河全流域風景特定區計畫」，把規劃從親水公園往上下游擴展；三星推動安農溪生態運動大公園相關建設，加上建置紅柴林平地溫泉公園，營造新風貌；推動羅東的都市計劃及公所遷建，鎮公所現址依據黃適超想法，結合羅東夜市及重新整理中山公園，規劃為鎮民廣場與黃金商圈，有利羅東整體發展。

    另，江聰淵也規劃舉辦四季大型旗艦活動，吸引全國甚至世界各地遊客造訪，帶動地方產業發展，春季已有綠色博覽會，夏季有童玩節，冬季溫泉節，他希望把蘭城音樂節升級成國際藝術饗宴，成為宜蘭秋季旗艦活動。

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