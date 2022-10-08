連日豪雨大羅東淹水 陳金德：南、北水網計畫被宜縣府擱置4年

大羅東淹水，陳金德指南、北水網計畫被宜縣府擱置4年。（取自江聰淵競總直播畫面）

2022/10/08 14:44

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭連日大雨，造成羅東地區淹水；民進黨宜蘭縣前代理縣長陳金德抨擊，他提出變更羅東都市計畫，要建構南、北水網，解決羅東淹水問題，這個案子被縣長林姿妙擱置4年，讓民眾飽受淹水之苦。縣府秘書長林茂盛說，這次淹水主要是雨量太大，且多在該計畫範圍外地區，與該案並沒有直接關係。

陳金德今天出席民進黨縣長參選人江聰淵溪南競選總部成立大會，他致詞時說，這兩天下大雨，溪南很多地區都淹水，羅東區域排水寬度不夠，下雨時水排不出去，外面的水再從廣興、萬長春等地流到羅東，羅東一定淹水。

陳金德指出，要解決羅東淹水問題，前縣長劉守成、林聰賢都在推動南、北水網計畫，他代理縣長時，配合南北水網計畫與羅東禁建53年保護區重劃案，提出變更羅東都市計畫，也就是部分工業區及保護區通盤檢討、配合羅東地區治水防災系統計畫案，也是後來的「大羅東地區治水防災區段徵收案」，在當時行政院長賴清德的幫忙下，內政部40天就通過了，但將近4年的時間，縣府完全沒有推動。

他說，這計畫要將羅東規劃成與水共生的韌性城市，要做10個滯洪池，這樣羅東不僅不會淹水，還會變成很漂亮的韌性城鄉，但林姿妙完全沒有做，這次淹水就是因為這個計畫沒有推動。

他還批評，冬山河清水大閘門可解決淹水問題，但縣府都沒做，說是發包不出去，但不是發包不出去，而是要等追加預算、等人家來圍標。

林茂盛說，南、北水網要解決水患，就要讓外圍水截流，不要進到羅東，市區的水則由下水道直接排出去，這兩天雨量最大的是冬山與南澳，淹水地區多在大羅東範圍以外，並未在南北水網的計畫裡面，並沒有直接關係。

至於清水大閘門，林茂盛指出，已在辦理第五次招標，之前因疫情關係缺工缺料，且物價上漲，經提報工程會也認為應朝合理預算調整，水利署同意酌予增加預算，這是各縣市與中央部分都會有的作法，不會有圍標這樣子的情形。

宜蘭連日大雨，圖為羅東地區道路昨天淹水情形。（讀者提供）

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