為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    連日豪雨大羅東淹水 陳金德：南、北水網計畫被宜縣府擱置4年

    大羅東淹水，陳金德指南、北水網計畫被宜縣府擱置4年。（取自江聰淵競總直播畫面）

    大羅東淹水，陳金德指南、北水網計畫被宜縣府擱置4年。（取自江聰淵競總直播畫面）

    2022/10/08 14:44

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭連日大雨，造成羅東地區淹水；民進黨宜蘭縣前代理縣長陳金德抨擊，他提出變更羅東都市計畫，要建構南、北水網，解決羅東淹水問題，這個案子被縣長林姿妙擱置4年，讓民眾飽受淹水之苦。縣府秘書長林茂盛說，這次淹水主要是雨量太大，且多在該計畫範圍外地區，與該案並沒有直接關係。

    陳金德今天出席民進黨縣長參選人江聰淵溪南競選總部成立大會，他致詞時說，這兩天下大雨，溪南很多地區都淹水，羅東區域排水寬度不夠，下雨時水排不出去，外面的水再從廣興、萬長春等地流到羅東，羅東一定淹水。

    陳金德指出，要解決羅東淹水問題，前縣長劉守成、林聰賢都在推動南、北水網計畫，他代理縣長時，配合南北水網計畫與羅東禁建53年保護區重劃案，提出變更羅東都市計畫，也就是部分工業區及保護區通盤檢討、配合羅東地區治水防災系統計畫案，也是後來的「大羅東地區治水防災區段徵收案」，在當時行政院長賴清德的幫忙下，內政部40天就通過了，但將近4年的時間，縣府完全沒有推動。

    他說，這計畫要將羅東規劃成與水共生的韌性城市，要做10個滯洪池，這樣羅東不僅不會淹水，還會變成很漂亮的韌性城鄉，但林姿妙完全沒有做，這次淹水就是因為這個計畫沒有推動。

    他還批評，冬山河清水大閘門可解決淹水問題，但縣府都沒做，說是發包不出去，但不是發包不出去，而是要等追加預算、等人家來圍標。

    林茂盛說，南、北水網要解決水患，就要讓外圍水截流，不要進到羅東，市區的水則由下水道直接排出去，這兩天雨量最大的是冬山與南澳，淹水地區多在大羅東範圍以外，並未在南北水網的計畫裡面，並沒有直接關係。

    至於清水大閘門，林茂盛指出，已在辦理第五次招標，之前因疫情關係缺工缺料，且物價上漲，經提報工程會也認為應朝合理預算調整，水利署同意酌予增加預算，這是各縣市與中央部分都會有的作法，不會有圍標這樣子的情形。

    宜蘭連日大雨，圖為羅東地區道路昨天淹水情形。（讀者提供）

    宜蘭連日大雨，圖為羅東地區道路昨天淹水情形。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雨炸三義木雕街！機車受困「馬路河流」 汽車「乘風破浪」
    2022/06/07 17:52

    雨炸三義木雕街！機車受困「馬路河流」 汽車「乘風破浪」
    下雨淹水國民黨民代臉書貼文罵綠營 蔡其昌籲不要消費台中市民
    2022/05/28 12:10

    下雨淹水國民黨民代臉書貼文罵綠營 蔡其昌籲不要消費台中市民

    桃園高鐵站前特區 稀有宅細節取勝
    王鴻薇拿舊照批林靜儀不顧選區水災 他打臉：為什麼愛說謊？
    2022/05/27 17:26

    王鴻薇拿舊照批林靜儀不顧選區水災 他打臉：為什麼愛說謊？
    大雨下不停 雲林縣災害應變中心一級開設
    2021/08/06 16:40

    大雨下不停 雲林縣災害應變中心一級開設

    汐止中興路生活圈 房價站上5字頭
    狂！ 無懼淹水騎Gogoro往前衝 外送員「使命必達」網友讚爆
    2021/06/04 18:22

    狂！ 無懼淹水騎Gogoro往前衝 外送員「使命必達」網友讚爆
    宜蘭縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播