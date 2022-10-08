站台相挺江聰淵 賴清德：找回宜蘭民主招牌和榮光

副總統賴清德（中）站台助選宜蘭縣長參選人江聰淵（左2，左1為江妻邱鈺珊）、羅東鎮長參選人黃適超（右2，右1為黃妻蔡金惠）。（記者蔡昀容攝）

2022/10/08 14:20

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕副總統賴清德今天（8日）到宜蘭羅東，參加民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵溪南競總暨羅東鎮長參選人黃適超競總成立大會。賴清德說，宜蘭出了很多人才，把宜蘭縣打造成台灣民主史上最燦爛的招牌，換黨執政後，招牌被打破，江聰淵有能力也有理想，能帶宜蘭繼續進步，找回榮光。

宜蘭下起雨來，仍不減支持者熱情，到場支持，賴清德把「信賴台灣，贏回宜蘭」的扁擔，交給江聰淵和黃適超，象徵責任與勝利，群眾揮旗吶喊「凍蒜」。

賴清德表示，宜蘭縣在政治上為台灣做出3大貢獻，第一，「推動民主，打破威權統治，打破獨裁」，林義雄、陳菊是美麗島事件8個重大受刑人之2，林義雄任民進黨主席時，完成台灣政黨輪替，游錫堃擔任黨主席時確定黨的本土路線，陳菊現今在監察院為台灣人權打拚。

第二，「綠色執政，品質保證」是從宜蘭縣開始的，過去談及宜蘭執政，大家都比讚，前縣長陳定南整治並規劃冬山河親水公園、地方政府護鄉土反六輕，游錫堃任內完成宜蘭及羅東運動公園、創辦童玩節、國際名校划船賽，劉守成推動綠色博覽會，林聰賢、陳金德上任後也接續推動基礎建設，各縣長民調滿意度都名列前茅，也確立宜蘭在台灣地方政治上「 綠色執政，品質保證」的光榮。

第三，從陳定南到陳金德，還有宜蘭市長江聰淵，每一個人推動縣政、市政時，都乾乾淨淨，沒有傷害到宜蘭縣的名譽，都堅持民進黨創黨精神，清廉、勤政、愛鄉土。

賴清德說，如今，一人當選後，家人指揮縣府，宜蘭縣長被起訴，公務人員出來做汙點證人，宜蘭過去幾十年來從沒發生過；根據兩個具公信力的媒體調查，宜蘭縣長滿意度排第15名，施政調查也在中後段，種種現象，打破過去民進黨與鄉親父老一起打造的「綠色執政，品質保證」招牌，宜蘭榮光不再。

賴清德表示，江聰淵從政前犯過錯，但江勇敢面對一切，在兩屆議員、兩屆宜蘭市長任內，表現非常好，例如，江聰淵重視市民生命財產安全，把治水列為施政重心，向中央爭取並以公所預算做下水道、箱涵，讓宜蘭市不會淹水；江重視文化建設，成立阮義忠故事館、蓋圖書館、修復歷史建物、帶動文化觀光產業；江到姊妹市美國職棒堪薩斯州皇家隊主場開球，提升宜蘭市知名度，是台灣第一個有能力做這樣國際外交的鄉鎮市長。

賴清德說，他詳細聽過江聰淵的政見，很符合未來宜蘭縣的發展需要，江聰淵絕對有能力、有理想建設宜蘭，讓宜蘭繼續進步，找回宜蘭在台灣歷史上創造的榮光，盼大家作江聰淵的後盾，也作黃適超的後盾。

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