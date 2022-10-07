宜蘭頭城鎮長參選人提老人吃飯免錢 獎勵長者出門

民進黨頭城鎮長參選人林瑞文針對長者族群提出政見。（林瑞文提供）

2022/10/07 22:18

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕頭城高齡化速度快，為了鼓勵長者踏出家門，民進黨頭城鎮長參選人林瑞文提出政見，70歲以上長者到社區上課，給予「老人吃飯免錢」、「重陽禮金加發1000元」等獎勵，另也提出「增設社區輔導中心」、「招募長照機構及養生村進駐」，盼補足長照量能。

林瑞文表示，人口高齡化是台灣普遍存在的問題，頭城高齡化速度快，現約有3700名逾70歲長輩，願意到社區參與課程的長輩卻僅1成。

為了鼓勵長者出門參加社區活動，林瑞文提出「老人吃飯免錢」，超過70歲的長輩，到社區共同上課、共餐，就可以免去長青食堂費用；另，長輩的社區參與度若達標準，還會加發重陽禮金1000元。

林瑞文說，這項政策，不僅是為了獎勵長輩，更是希望藉由活動參與，讓長者延緩老化，促進身心健康，目標是希望在4年內，將社區參與的長輩人數，從不到400人，至少提昇1倍至800人。

林瑞文指出，多年來持續協助頭城社區經營，發現目前有開辦長青食堂的社區，佔不到全頭城24里的一半，深切感受到社區經營的難處，他規劃成立社區輔導顧問中心，協助社區提計畫、爭取補助經費、擬定執行計畫等，並輔導各社區發展出各自特色及永續發展的經營模式。

林瑞文說，目前頭城的長照機構量能嚴重不足，提供長照、日照服務的總收托人數為52人，僅佔80歲以上高齡人口的3%左右，對此，他認為應積極補足長照量能，招募長照機構及養生村進駐。

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