雨炸宜蘭！ 舊蘇花公路土石流 武塔至漢本路段封閉

舊蘇花公路台9丁線2處發生土石流。（公路總局提供）

2022/10/07 19:11

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕受東北季風及對流發展旺盛影響，中央氣象局持續對宜蘭縣發布豪雨特報，警示等級為「超大豪雨」，舊蘇花公路台9丁線2處發生土石流，雙向阻斷，公路總局封閉武塔至漢本路段，預計明（8）日上午7時搶通恢復通行。

公路總局表示，第四區養護公工程處南澳工務段今天上午預先進駐搶災機具，中午過後，由於持續強降雨，導致台9丁線39.8公里及39.9公里觀音路段發生土石流造成雙向阻斷，現場雖有2部裝載機及1部怪手進行搶修，但現場持續降下豪大雨，土石泥流不斷滑落，機具無法靠近，附近也出現多處雨瀑，現場又起霧，考量現場搶災人員安全，機具先撤退至空曠隙地。

對此，公路總局表示，下午3點30分起，緊急性封閉台9丁武塔至漢本路段，預計明日上午7時搶通恢復通行。

公路總局說明，武塔至漢本路段封閉期間，車流請改行駛台9線蘇花改南澳至和平段，白牌機車今晚6時30分起 分別於南澳及和平火車站集結出發，採前導後護行駛蘇花改，而載運危險物品車輛，預計明天上午7時搶通後開放通行。

公路總局呼籲用路人，強降雨期間，非必要請避免行駛山區公路，多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播，或手機下載「幸福公路APP」掌握路況，封路管制造成不便，敬請見諒。

舊蘇花公路台9丁線2處發生土石流。（公路總局提供）

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