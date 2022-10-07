水利署：宜蘭三星、羅東淹水二級警戒 冬山一級

水利署今（7日）下午4點針對宜蘭縣三星鄉、羅東鎮發布二級警戒；並針對宜蘭縣冬山鄉發布一級警戒。（圖取自水利署防災資訊服務網）

2022/10/07 16:27

〔記者廖家寧／台北報導〕水利署今（7日）下午4點針對宜蘭縣三星鄉、羅東鎮發布二級警戒；並針對宜蘭縣冬山鄉發布一級警戒。另外，寶山第二水庫、湖山水庫及自下午3點起進行放水作業，直潭壩自下午2點進行放水，請下游沿岸附近民眾加強注意並遠離河床，以策安全。

水利署指出，宜蘭縣三星鄉發布淹水二級警戒，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水，包含三星鄉人和村、大隱村、拱照村、天山村、員山村、貴林村、集慶村、義德村、尚武村、大洲村，請即時注意淹水通報及應變。

宜蘭縣羅東鎮發布淹水二級警戒，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水，包含羅東鎮新群里、東安里、大新里、公正里、竹林里、信義里、漢民里、賢文里、羅莊里、仁和里、北成里、南昌里、樹林里。

宜蘭縣冬山鄉發布淹水一級警戒，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水，包含冬山鄉武淵村（武淵路、富農路二段）、補城村（補城路、茄苳路、三堵路）、珍珠村（珍珠二路、幸福六路）、八寶村、三奇村、丸山村、大進村、中山村、太和村、冬山村、永美村、南興村、香和村、群英村、廣安村。

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