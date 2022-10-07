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    首頁　>　宜蘭縣

    林姿妙涉貪案藍綠再駁火 互批選情告急亂造謠

    宜蘭綠營抨擊，林姿妙選情告急，兵荒馬亂，口無遮攔，造謠抹黑無下限。左起縣議員參選人林佩螢、黃惠慈、民進黨宜蘭縣黨部評委召集人簡松樹、宜蘭縣議會民進黨團總召陳俊宇、議員劉添梧、謝燦輝。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭綠營抨擊，林姿妙選情告急，兵荒馬亂，口無遮攔，造謠抹黑無下限。左起縣議員參選人林佩螢、黃惠慈、民進黨宜蘭縣黨部評委召集人簡松樹、宜蘭縣議會民進黨團總召陳俊宇、議員劉添梧、謝燦輝。（記者蔡昀容攝）

    2022/10/07 16:52

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙捲貪污弊案，10月31日將開準備程序庭，林姿妙陣營控「總統蔡英文下達軍令後，檢方隨即起訴」，地檢淪民進黨競總。綠營抨擊，林姿妙選情告急，兵荒馬亂，口無遮攔，造謠抹黑無下限，令人不可思議；藍營反擊，民進黨才是造謠抹黑高手，如此挽救不了江聰淵低迷不振的選情。

    林姿妙先前批民進黨把起訴書當文宣，把地檢署當競選總部，明明偵查不公開，卻用特定媒體栽贓抹黑她，林姿妙陣營起訴書則指控，「總統蔡英文下達軍令後，檢方隨即起訴林姿妙」，一切目的是為了年底選舉。

    宜蘭縣議會民進黨團總召陳俊宇、民進黨宜蘭縣黨部評委召集人簡松樹、議員劉添梧、謝燦輝、縣議員參選人林佩螢、黃惠慈召開記者會，檢方起訴書清楚寫道，林姿妙涉特殊洗錢、貪汙、財產來源不明、偽造文書罪，書類所述都是林姿妙心腹和親友說的，事實擺在眼前，還要硬拗是蔡英文下令？

    陳俊宇說，林姿妙陣營選情窮途末路，竟開始造謠抹黑，黨團感到遺憾、可惜，林姿妙在起訴前，以偵查不公開為由噤聲，偵查結束被起訴後，還是不對外說明，還以選舉為由，請假不進議會，卻照常出席縣府活動頒獎，如此閃避議會監督，林姿妙這麼害怕被質詢嗎？這麼害怕被問司法案件嗎？

    簡松樹表示，對於林姿妙陣營的指控，民進黨宜縣黨部無法接受，國民黨可悲也可笑，黨國時期的總統才會影響司法，白色恐怖就造成社會無法抹滅的傷痛，台灣如今是民主社會，司法獨立，可見國民黨還留有這種黨國思維；另，林姿妙不敢面對司法案件，用號召民眾陪同出庭的方式，造成社會對立，撕裂情感，這種做法很可恥。

    林姿妙陣營說，民進黨才是造謠抹黑高手，蔡英文上任後，利用國家資源豢養側翼網軍、1450，霸凌、打擊異己；林姿妙行事坦蕩，秉持簡單做人、認真做事的態度，為鄉親服務，並兌現政見承諾，不夸言、不愧行，務實做事，從縣府完成的各項建設都可看見，公理正義自在人心。

    林姿妙陣營表示，民進黨人一再引戰，呼籲民進黨人勿做政黨鷹犬，不要違背正義良知，為了選舉不斷睜眼說瞎話，恣意造謠，造成社會動盪與對立，如此挽救不了江聰淵低迷不振的選情。

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