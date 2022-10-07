連日大雨宜蘭橋下停車場積水 公所緊急聯繫車主移車

宜蘭市長、宜蘭縣長參選人江聰淵到現場視察。（記者蔡昀容翻攝）

2022/10/07 15:16

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕受到東北季風影響及對流發展旺盛，宜蘭連日大雨，今天頻發豪雨特報，網友PO出宜蘭橋下停車場積水照片，提醒大家趕快移車，宜蘭市公所表示，該停車場供運動民眾短暫停車使用，建議民眾不要逗留及長期置放車輛，已透過派出所聯繫停車車主。

中央氣象局下午發布豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨。據觀測資料，24小時累積雨量達500毫米以上地區，冬山鄉（549毫米）、南澳鄉（505.5毫米）；24小時累積雨量達350毫米以上，三星鄉（350.5毫米）；24小時累積雨量達200毫米以上，礁溪鄉（276.5毫米）、員山鄉（339.5毫米）。

熱心民眾在臉書社團「宜蘭知識+」發文，PO出一張宜蘭橋下停車場的積水照片，寫道「宜蘭河溪水暴漲，有停車的趕快去移車唷！」

宜蘭市長江聰淵表示，因豪雨影響，宜蘭河濱公園及橋下停車及公共空間等區域已啟動管制措施，請民眾暫勿前往，並依照現場工作人員指引移動車輛。

公所說明，宜蘭河溪水並無暴漲，而是一時之間雨勢較大，水量較多，宜蘭橋下停車場及旁邊的籃球場等，都屬於行水區，出現積淹水情況屬正常。

公所表示，宜蘭橋下的開放式停車場，規劃給運動民眾短暫停車使用，大雨期間，建議民眾不要逗留及長期置放車輛，已透過派出所聯繫車主移車，警方也到場，協助尚未移出的車輛，拖離積水區。

熱心民眾PO照片，提醒宜蘭橋下車主留意愛車。（圖取自臉書社團宜蘭知識+）

警方協助尚未移出的車輛，脫離積水區。（記者蔡昀容翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法