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    國慶連假明開始 公路總局估蘇花路廊將湧8萬輛車次

    國慶連假明天展開，公路總局預估蘇花路廊將湧8萬輛次車流，宜蘭連日大雨，行駛山區道路要特別注意安全。 （資料照）

    國慶連假明天展開，公路總局預估蘇花路廊將湧8萬輛次車流，宜蘭連日大雨，行駛山區道路要特別注意安全。 （資料照）

    2022/10/07 15:21

    〔記者游明金／宜蘭報導〕明天起展開3天國慶連續假期，公路總局四區養護工程處預估，蘇花路廊明天清晨5時起就會湧現南下車潮，南下全日交通量將達1萬6300輛車次，尖峰時段最高車流量每小時將達1180輛車次，壅塞情形要到下午3時以後才能緩解；國慶連假，蘇花路廊雙向交通量預估將逾8萬輛車次，提醒民眾宜蘭近來連日大雨，行駛山區道路要特別注意安全。

    公路總局四區養護工程處表示，國慶連假明天將出現南下最大車潮，預計清晨5時就會湧現，尖峰時段車流量每小時將達1180輛以上，車多時段也會有950~1050輛次，壅塞情形預計將持續至下午3時以後緩解。

    假期後面兩天9日、10日以北返車流為主，預估最後1天將出現北上車流高峰；當天北上全日交通量將達1萬4100輛次，車潮將自上午9時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間7時後緩解。

    公路總局第四區養護工程處為提高行車效率，除實施時段性車種管制，亦將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段，並呼籲欲往花東旅遊之民眾，為免於受塞車之苦與開車舟車勞頓，請多利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務。

    公路總局為鼓勵民眾搭乘公共運輸，今天至10月10日24時止，推出多項公共運輸疏運優惠措施；民眾搭乘北宜、北花國道客運抵達東部地區後，持票證除可享有「在地有腳」租賃優惠，回程可再享有車票優惠。

    另，國慶日連假期間持北宜、北花國道客運車票至東部地區，並購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元，這這項優惠不與租車優惠重複抵退，民眾可擇優適用。

    國慶連假受東北季風影響，挾帶水氣，宜蘭連日大雨，公路總局提醒用路人，山區道路路況多變，行程規劃宜有預備方案，且出發前宜充分掌握沿線交通狀況，以免影響行程，行中務必注意安全。行駛途中請留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，掌握即時播報路況。

    國慶連假明展開，蘇花路廊預估湧8萬輛次車流。 （資料照）

    國慶連假明展開，蘇花路廊預估湧8萬輛次車流。 （資料照）

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