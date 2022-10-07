阮義忠台灣故事館聯展開幕 江聰淵擬推「宜蘭藝術家返鄉計畫」

設計師霍榮齡（左2）與攝影家阮義忠（右3）聯展今開幕，宜蘭市長、宜蘭縣長參選人江聰淵（右3）說，擬推「宜蘭藝術家返鄉計畫」，讓更多藝術家回宜蘭設館。（記者蔡昀容攝）

2022/10/07 14:00

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕阮義忠台灣故事館每季推出聯展，第20檔「霍榮齡《台灣平面設計的先行者》＆阮義忠《蘭陽舊情之大湖、雙連埠》」，今天在攝影家阮義忠、設計師霍榮齡及宜蘭市長、民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵等人剪綵下開幕，展期至12月25日。江聰淵表示，許多藝術家來自宜蘭，未來擬推「宜蘭藝術家返鄉計畫」，邀宜蘭藝術家返鄉設館策展，讓宜蘭因藝術而偉大。

74歲霍榮齡的作品遍及各領域，曾與雲門舞集、金庸小說及天下、遠見、聯合文學刊物合作，太魯閣、金門、陽明山國家公園、蘭陽博物館的LOGO也出自她手；72歲阮義忠則用影像回顧40年前的宜蘭大湖和雙連埤，展現宜蘭的質樸印象，勾起宜蘭子弟的回憶。

霍榮齡說，曾幫宜蘭做過平面設計，也包含蘭陽博物館，宜蘭好山好水、好米好稻田，非常榮幸到宜蘭展出，謝謝阮義忠邀請策展。

阮義忠表示，霍女士參與許多設計，與台灣文化活動密不可分，早年看過她許多大作，半世紀後，有緣一起辦展覽，很高興，這一切背後，有賴江聰淵的大力支持，於5年前設立故事館，期待故事館朝後面5年繼續邁進。

江聰淵回憶，起初是阮義忠在宜蘭美術館策畫「回家」展覽，因而向阮義忠提出邀請，在宜蘭市公所後方舊縣府宿舍建築群設館策展，一起推動藝術工程，也促成阮義忠真正「回家」，2018年開館以來，結合國內各地藝術家一起策展，平均每年到訪1萬人次。

江聰淵擬發起「宜蘭藝術家返鄉計畫」，目前有宜蘭有阮義忠台灣故事館，冬山有陳忠藏美術館，礁溪有呂美麗藝術館，未來若能有許朝宗陶藝館、黃春明文學館等，讓宜蘭有更多藝術館，館館相連，凝聚藝術能量，宜蘭將因藝術而偉大，成為令人驕傲的城市。

除了聯展開幕，阮義忠台灣故事館影像文化資產叢刊第五冊《生命的寬度》於今天同步發表，並邀阮義忠、霍榮齡、江聰淵等人簽書，書中收錄今年度故事館4檔期的展覽影像。

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