連照片都拍反！宜蘭獎優選作品「倒著放」 藝術家錯愕

藝術家歐立婷《之間VI》獲宜蘭獎優選，一度以錯誤方式「倒置」，現已擺回原樣。（記者蔡昀容攝）

2022/10/06 18:03

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕藝術家歐立婷投件2022宜蘭獎，立體作品《之間VI》獲優選，上週出席頒獎典禮暨展覽開幕，卻發現作品被倒置，畫冊和簡報照片也倒著拍，此事在網路引起輿論譁然。宜蘭縣政府文化局回應，深感抱歉，已著手更正，日後會聘請專業人員把關布展，避免類似情事再發生。

歐立婷在臉書發文表示，1日抵達展覽現場，見作品被倒置在台座上，當下只有錯愕，她隨即聯絡工作人員將作品擺回原樣；後來翻閱畫冊，作品照片還是倒置，令她再一次錯愕；上台受獎，簡報畫面仍是倒置；她質疑，難道評審過程中，作品都處於倒置狀態嗎？

歐立婷經查證得知，作品從複審、攝影到佈展，都擺放錯誤，明明投件報名表上，檢附各種正確角度的作品照，送複審的作品箱也貼有作品照標籤，為什麼還會出現這樣的嚴重疏失？

歐立婷質疑，評選過程難道不需要對照作品資料嗎？若對作品擺放方式有疑慮，難道不需要跟作者確認？這樣隨意擺放，完全不尊重創作者，不僅曲解作品原意，也損害作者權益。

歐立婷說，後來有與文化局聯繫，後續處理仍在進行，但她知道，如果不公開處理，就是默許這類事情繼續發生。

文化局回應，收件人員剛接任業務，經驗不足，擺放時未再核對，對此深感抱歉，將進行畫冊抽換更正；日後，展覽布展作業會聘請專業人員把關，避免類似情事再發生。

文化局說明，接獲創作者反映後，隨即聯絡評審，主審宋璽德說，立體造型類複審過程均依實際作品評審，進行正反面各角度審視，並搭配參賽者報名資料，內含作品參考相片及創作理念，因此評審過程中，未有因相片及擺放方式影響評審結果。

歐立婷委託「木木藝術」畫廊經理張怡文發言，張怡文說，作品擺放正確與否，是對藝術家和創作的尊重，藝術家在初審、複審都提供正確資料，倒置事件不應發生，希望藉公開討論，讓宜蘭獎和縣文化局行政流程更精進；文化局已初步提出彌補方案，若能落實處理，藝術家可以接受。

藝術家歐立婷《之間VI》一度以錯誤方式「倒置」。（歐立婷提供）

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