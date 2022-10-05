宜縣觀光工廠密度全國最高 江聰淵提觀光工廠雙聚落計畫

江聰淵偕同爭取連任的縣議員吳宏謀等人，在礁溪鄉掃街爭取支持。（記者游明金攝）

2022/10/05 14:11

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣觀光工廠密度是全國最高，民進黨縣長參選人江聰淵提出，透過完善的交通網連結，觀光工廠可發展雙聚落計畫，打造宜蘭高密度觀光工廠廊帶，吸引更多企業加入，形成宜蘭特有的產業優勢。

江聰淵今天偕同爭取連任的礁溪鄉縣議員吳宏謀等人，在礁溪鄉掃街拜票爭取支持。江聰淵提到要推動宜蘭高密度觀光工廠雙聚落計畫，溪北地區爭取國道宜蘭A連絡道，延伸至礁溪鄉龍潭村及宜蘭市梅洲里，再結合宜蘭市西門橋拓寬，成為環狀道路系統。

江聰淵指出，交通善後，鄰近的礁溪鄉龍潭風景區、宜蘭市梅洲觀光工廠區、員山鄉枕頭山休閒農業區，可串連成為觀光廊帶，讓原本成形的經營模式，再吸引更多企業加入，成為觀光工廠聚落化的動力。

至於溪南地區，他認為，可從五結鄉一直延伸到蘇澳鎮觀光工廠成為溪南聚落，發揮群聚相互拉抬效應，讓溪南、溪北串連起來，成為全國高密度觀光工廠廊帶的熱門區。

江聰淵表示，宜蘭縣觀光工廠密度之高及多元，蔡英文總統曾經一年內來體驗兩次，它的競爭力是可以再提升的，透過交通網的完善，提升投資環境的配套措施，將是宜蘭特有的產業優勢。

根據宜蘭縣觀光工廠協會資料，宜蘭縣目前有27家觀光工廠，年產值約6億元，每年遊客人數約160萬人次。

江聰淵偕同爭取連任的縣議員吳宏謀等人，在礁溪鄉掃街爭取支持。（記者游明金攝）

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