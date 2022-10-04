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    江聰淵競選歌曲「前進吧！新宜蘭」 各鄉鎮市踩點展現在地特色

    江聰淵發表競選歌曲「前進吧！新宜蘭」，要為宜蘭尋找新定位。（記者江志雄攝）

    江聰淵發表競選歌曲「前進吧！新宜蘭」，要為宜蘭尋找新定位。（記者江志雄攝）

    2022/10/04 17:52

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，今天發表競選歌曲「前進吧！新宜蘭」，這首曲子以競選主軸直接命名，歌曲中的畫面，由江聰淵率員到全縣各鄉鎮市踩點體驗，從中認識在地特色，了解未來如何發展，為宜蘭尋找新定位。

    「前進吧！新宜蘭」是首台語歌曲，由金曲獎最佳作詞人獎武雄作詞，五月天與周杰倫御用鍵盤手周恒毅作曲，本屆金曲獎最佳台語男歌手獎得主王俊傑演唱，這3位都是台灣知名音樂人。

    曲中歌詞「有一座山，靜靜守護先人的香火，有一條溪，輕輕流過思念的土地，有一片田，年年豐收晟養咱大家，有一陣人，安居樂業在此地」，江聰淵在發表會上跟著哼唱。

    歌曲剛開始以平和旋律，呈現宜蘭人樸實生活景象，再闡述守護好山好水的宜蘭精神；副歌部分展現江聰淵回應鄉親對宜蘭的期待和建設宜蘭承諾。

    江聰淵說，「前進吧！新宜蘭」競選歌曲，傳達生活、生態、生產等「三生共存」概念，回顧過去同時展望未來，在環保立縣、文化立縣基礎下，歷經諸多前輩經營擘劃，發展出宜蘭經驗，宜蘭人走路有風，比大拇指稱讚，他的從政歷程，把宜蘭精神、宜蘭經驗堅定放在心上。

    江聰淵說，面對高鐵來臨的新宜蘭時代，他的團隊思考宜蘭發展方向及所面臨挑戰，為宜蘭找出路、為青年找頭路，讓宜蘭站在過去基礎上繼續勇往直前。

    「前進吧！新宜蘭」競選歌曲中，有江聰淵（右）洗蔥畫面。（記者江志雄翻攝）

    「前進吧！新宜蘭」競選歌曲中，有江聰淵（右）洗蔥畫面。（記者江志雄翻攝）

    「前進吧！新宜蘭」競選歌曲中，有蘭陽平原春耕的空拍景致。（記者江志雄翻攝）

    「前進吧！新宜蘭」競選歌曲中，有蘭陽平原春耕的空拍景致。（記者江志雄翻攝）

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