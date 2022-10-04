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    首頁　>　宜蘭縣

    林姿妙涉貪污案 宜蘭地院訂10/31開庭

    宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污等案，宜蘭地方法院已排定將於10月31召開準備庭。（資料照）

    宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污等案，宜蘭地方法院已排定將於10月31召開準備庭。（資料照）

    2022/10/04 18:44

    首次上稿 16:18
    更新時間 18:44

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊、羅東鎮公所涉嫌貪污等案，8月23日被檢方起訴；宜蘭地方法院已排定，將於10月31召開準備庭，傳訊林姿妙等人到庭進行準備程序，釐清與整理相關爭點。

    記者今天撥打林姿妙電話，直接轉接到語音信箱，無法得知其回應；不過，林姿妙競辦表示，「不信公理喚不回，不容正義盡成灰」，林姿妙希望邀請各位鄉親好朋友一起到地院旁聽，讓林姿妙把真相還原，證明清白。

    宜蘭地檢署依貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌起訴15人，其中10人為縣府及羅東鎮公所公務員，林姿妙和女兒林羿伶也在起訴名單，全案接續由宜蘭地院審理。

    宜蘭地院9月1日辦理電腦抽籤，由宜蘭地院院長也是刑一庭審判長的莊深淵、法官陳錦雯及程明慧組成合議庭，負責審理林姿妙弊案。莊深淵曾發表聲明表示，會謹守程序正義、保障當事人權利，依法進行訴訟程序及裁判。

    據了解，宜蘭地院已排定10月31日召開準備庭，15名被告都將傳喚出庭，進行準備程序，針對檢方與被告針對起訴的爭點，進行整理與釐清。

    林姿妙等人被依貪污、洗錢、財產來源不明與偽造文書等4個案子起訴，法官會分成4個起訴事實，確認雙方爭點讓當事人申請證據調查，完成後，下一階段就會召開審理庭進入案件審理。

    宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污等案，宜蘭地方法院已排定，將於10月31召開準備庭。（資料照）

    宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污等案，宜蘭地方法院已排定，將於10月31召開準備庭。（資料照）

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