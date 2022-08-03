宜蘭童玩節「比基尼辣妹+超跑」海報惹議活動急喊卡 縣府不排除提告

活動單位昨天下架爭議海報（左），今天發表聲明（右），已取消活動，會負起相關責任，造成縣府困擾「深感抱歉」。 （左圖時代力量提供，右圖取自臉書）

2022/08/03 16:01

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩藝術節是亞洲首個以「兒童」為主題獲認證的民俗藝術節，網路卻出現一張特別企劃海報，邀來比基尼辣妹及超跑，昨掀批評聲浪，宜蘭縣文化局第一時間澄清，活動非該局主辦。縣長林姿妙今表示「從嚴處理」，縣府回應，使用童玩節Logo製作海報，有侵權疑慮，不排除提告；活動單位則發表聲明，已取消活動，會負起相關責任，造成縣府困擾「深感抱歉」。

某家娛樂公司1日在粉專發文，6日、7日將舉辦「夏日女神 酷炫超跑」活動，率10名性感火辣比基尼女孩及超跑到童玩節，邀群眾賞車玩水，並附海報圖檔，上面印有童玩節Logo和吉祥物。對此，網友嘆「童玩節真的不像童玩節了」，時代力量、民進黨陣營昨也抨擊，童玩節是以兒童為對象的「國際童玩藝術節」，「性感火辣比基尼女孩」適合嗎？

「荒腔走板童玩節！」時代力量宜蘭縣黨部今到宜蘭縣政府拉布條抗議，爭議爆發後，行銷公司澄清是自發性活動，與公家單位無關，並下架海報圖，但仍疑點重重。

時力指出，海報清楚寫明，「活動時段請見宜蘭國際童玩節粉專公告」，地點在園區內「噴射水舞台」，到底是誰允許的？難道不需經縣府核准嗎？海報大大印著「2022宜蘭國際童玩藝術節」官方Logo，若無縣府授權，會如此草率使用嗎？還是根本就是縣府邀請來的？

「那是別人的（活動），跟我們沒關係。」林姿妙說，童玩節是宜蘭人珍貴記憶，不容侵犯，呼籲有心人不要隨意對童玩節侵犯，昨天已要求文化局長從嚴處理。

宜蘭縣政府秘書長林茂盛說明，活動單位透過網路下載童玩節Logo製作海報，號召大家到童玩節休閒遊憩，造成大眾誤解，縣府重申，這不是縣府推出的活動，是業者自發性的活動；至於活動單位是否有侵權行為，會與法制單位研議，不排除提告。

林茂盛強調，童玩節從7月2日開幕至今，許多縣外民眾、團體到訪，縣府仍歡迎各界機關、團體、個人，到宜蘭享受好山好水，享受童玩節的好活動。

活動單位今天也發表聲明，起初原意只希望號召更多人參與盛會，讓更多人認識宜蘭的美，沒想到造成各方反彈，深感抱歉；對於海報引用童玩節Logo等圖樣，不當之處需改進及檢討，並負起相關責任，造成縣府的困擾，深感抱歉；另，因引起多方人士反彈，決定取消這次活動。

時代力量宜蘭縣黨部到宜蘭縣政府拉白布條抗議。（記者蔡昀容攝）

時代力量宜蘭縣黨部質疑，海報上印著「2022宜蘭國際童玩藝術節」官方Logo，若無縣府授權，會如此草率使用嗎？（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣長林姿妙表示，已請文化局長從嚴處理。（記者蔡昀容翻攝）

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