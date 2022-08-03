藍營批宜市代會司機無照還投標案 公所澄清：依程序辦理

國民黨陣營開記者會。左起宜蘭市民代表黃議賢、冬山鄉民代表李蕣利、宜蘭縣議員黃琤婷、蘇澳鎮長參選人簡銘翔。（記者蔡昀容攝）

2022/08/03 14:19

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國民黨陣營質疑，陳姓男子先前因拒測酒駕被吊銷駕照，無照情況下，卻入職宜蘭市民代表會擔任司機，而身為廣義的公務員，卻以企業社負責人身分，投標宜蘭市公所標案，未利益迴避，且該企業社6年內連續得標同案7次。市代會回應，陳男任職僅5個月，是否提供有問題的駕照，會研議討論如何處理；市公所表示，6年來僅一家企業社投標，標案審查期間，陳男非公務員身分，縣府也有派員參與審查，全程依程序辦理。

國民黨縣議員黃琤婷表示，宜蘭河濱公園附近，先前發生眼鏡蛇出沒、雜草叢生問題，經調查，宜蘭市公所將維護和修繕工作委外，2017年至2022年共招標7次，都由一鳴企業社得標，金額每年近1000萬，有無浮編？如何驗收？勞務內容為何？是否有不實核銷？市公所應完整交代。

黃琤婷指出，一鳴企業社負責人是陳姓男子，據查，陳男2019年7月26日因拒測酒駕，被吊銷駕照，至今年7月25日以前不得重考駕照，但陳男卻於2021年3月入職宜蘭市代表會任司機，身為無照者，怎麼攜帶駕照正本辦理入職？還是他提供偽造證件，意圖讓公務人員登載不實？

冬山鄉民代表李蕣利質疑，公務人員也能當公司負責人嗎？可以標市公所的案子嗎？請宜蘭市長江聰淵說明清楚。蘇澳鎮長參選人簡銘翔說，一昧用顯微鏡的規格，審視縣長林姿妙的司法案件，那也應用同等標準，去審視每一個公所的每一個案件。

宜市代會回應，因有司機出缺，上網公告徵才，陳男有來投履歷，並提供駕照等相關文件，代表會也進行書面審查，過程都依相關規定辦理，因此陳男去年3月入職，後來因故才被發現沒有駕照，主動辭職，於8月20日離職；至於陳男的行為是否觸法，會著手研議處理。

宜市公所說明，標案均依政府採購法執行，一開始委請專業顧問公司規劃設計，勞務範圍超過六十公頃，包含景觀維護管理、大型活動結束後復原工作、日常整理清掃、天然災害搶救等，病遵從相關程序進行公告及審標。

宜市公所表示，該名負責人在標案公告、投標、審標期間，並不具備公務人員或於公家機關任職的身份，無利益迴避衝突問題，而該標案採最有利標方式，6年來僅一家企業社投標，並經公開評選，且開標審查過程中，縣府亦派員監標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法