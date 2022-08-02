花酒一直喝!包庇廠商施工違失 港務公司2員工判刑

高等法院分判港務公司方、王二員7年、12年6月徒刑。（資料照）

2022/08/02 21:12

〔記者吳政峰／台北報導〕國營港務公司一名方姓營運督導與一名王姓技術員，2015、2016年間多次接受廠商招待喝花酒，換取護航施工違失、得標、順利施工等，高等法院更一審認定兩人觸犯貪污罪，2日分判方員7年、王員12年6月徒刑，可上訴。

判決指出，方員是蘇澳港營運處營運督導兼代工務科經理，王員則是蘇澳港營運處工務科技術員，負責未達10萬元小額工程採購案，及方員指示承辦的工程採購案。2015年間，王員承辦「104年度蘇澳港航道等」工程，經交通部進行施工查核，發現廠商有諸多違失。

廠商為求工程順利進行並收款，2015年交付賄賂1萬5000元給王員，並招待王、方二人到有女陪侍的酒家或酒店飲宴。而後王員擔任「蘇澳港杜鵑颱風災害整建工程」監工，明知該工程有未依契約設計圖說施作的情形，竟接續接受廠商招待到有女陪侍的酒店飲宴，並收受賄賂。

王、方二人對於「3號管制站圍籬及冷氣整修工程」等10萬元以下工程，有核定底價、逕自指定廠商議價及施作權責，廠商為求承攬該工程，2016年間兩度招待二人喝花酒。王員擔任「105年度蘇澳港碼頭護舷整修工程」監工，廠商為求協助工程順利施工及驗收免受刁難，2016年兩度招待王、方二人喝花酒。

蘇澳港營運處2016年7月間辦理「蘇澳港四號通棧整修工程」第1次開標流標，廠商有意於第2次投標時不做價格競爭，拜託王員告知另一間廠商的聯繫方式，兩廠商合意不削價競爭，妨害政府採購公平，同年，王員接受廠商賄賂7萬元。

王員辦理「＃11號通棧遮雨棚及車棚拆除工程」等10萬元以下工程，廠商為答謝拿到工程，2016年間11次交付賄賂（金額從5000元到2萬元不等），另一次為招待喝花酒。2016年10月間梅姬颱風過後，方員指派王員擔任「3崗哨鐵拉門及港區鐵門修復工程」等二項工程（分別65餘萬元、237餘萬元），二人採限制性招標，且為使廠商能得標施作上開工程，容任虛偽比價，事後再去花酒享樂。

高院指出，王員雖於偵查中認罪並繳回部分犯罪所得，於原審訊問時仍認罪，之後於原審及更一審前後卻否認犯罪，爭執收受現金及飲宴與職務有對價關係；方員雖承認部分飲宴，但始終否認犯罪，亦爭執對價關係。審酌相關減刑事由後，判王員應執行有期徒刑7年，褫奪公權5年；王員應執行有期徒刑12年5月，褫奪公權5年。可上訴。

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