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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭童玩節變調！ 比基尼辣妹、超跑登宣傳海報 挨批荒腔走板

    童玩節特別企劃海報「夏日女神，酷炫超跑」，印有10位比基尼辣妹及黃色超跑。（圖取自臉書）

    童玩節特別企劃海報「夏日女神，酷炫超跑」，印有10位比基尼辣妹及黃色超跑。（圖取自臉書）

    2022/08/02 16:26

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩藝術節以兒童、地方、國際、文化、藝術為元素，網路上卻出現「夏日女神，酷炫超跑」特別企劃海報，印有10位比基尼辣妹及黃色超跑，遭批「荒腔走板」，砸壞文化立縣及觀光立縣招牌，縣文化局回應，活動不是文化局辦的，已請發布單位下架，至於未經許可使用童玩節LOGO和圖案，會請教縣府法制科，依照相關法令來處理。

    某家娛樂公司1日在臉書粉絲專頁發文，8月6日、7日將率領10位性感火辣比基尼女孩，及諸多超跑到宜蘭童玩節，邀請群眾一起賞車玩水，並附上海報圖檔，海報上除了10名比基尼辣妹，還印有童玩節標準字、官方吉祥物，並寫明「活動地點：噴射水舞台」，「活動時段請見宜蘭國際童玩節粉專公告」等字樣。

    海報於今天掀起熱議，該公司刪圖說明，是車隊自行規劃的公益行程，不是公家單位舉辦。

    時代力量宜蘭縣黨部表示，宜蘭國際童玩節的初衷，是提供具地方特色、不同國家的文化體驗與童玩體驗，除了為地方帶來經濟效益，也針對兒童設計，寓教於樂，如今邀請超跑比基尼秀，難道這是宜縣府教育兒童的方式？出事之後，還要行銷公司編謊言跟大家說是公益活動？

    宜蘭市縣議員參選人林正芳批評，超跑和童玩節有何關聯，童玩節累積多年的口碑，被縣府付諸流水，完全失去童玩節辦理的本意，「林姿妙團隊不只脫線，根本是荒腔走板！」

    民進黨宜蘭縣議會總召陳俊宇砲轟，若縣府對於活動真的不清楚，那更誇張，縣府把童玩節當作擺攤園遊會嗎？只負責把廠商找進來，廠商要辦什麼活動都跟縣府沒關係？文化局每年編列數千萬元辦童玩節，是這樣在把關活動品質？

    陳俊宇怒批，林姿妙上任以來的童玩節，被審計室檢討超量印門票當公關票送，現在引進「超跑」、「女神」，用炒短線、博眼球的方式，砸壞宜蘭「文化立縣」、「觀光立縣」招牌，在享譽國際的童玩藝術節上丟台灣的臉！

    對此，宜蘭縣文化局長呂信芳回應，這不是文化局舉辦的活動，發文單位未經同意使用童玩節名義、LOGO等，已請他們撤下；至於有無違法，會請教縣府法制科，依照相關法令來處理。

    呂信芳說明，發文單位先前有來聯繫，詢問超跑能不能進來，因此回覆「有停車場可以停」，至於進到園區後，只要不是營利行為，要做什麼活動和規劃，文化局不會干涉，截至目前為止，今年已有20組以上網紅在園內直播，和遊客互動，只要不妨礙他人，並不會反對。

    宜蘭國際童玩藝術節。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭國際童玩藝術節。（記者蔡昀容攝）

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