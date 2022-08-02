江聰淵公布競選主視覺 要射出3支箭引領宜蘭前進

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵公布競選主視覺，要射出3支箭引領宜蘭前進。（記者江志雄攝）

2022/08/02 16:50

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今天公布競選主視覺，以「前進吧！新宜蘭」為訴求，要射出3支箭，在發展產業新經濟、規劃城鄉新風貌及宜居生活上，引領宜蘭前進。

江聰淵競選主視覺中，由3個大三角構成的主軸，三角形向右、指向前方，代表前進、進步的意義，象徵江聰淵在縣政發展上要射出的3支箭。

江聰淵說，第1支箭是經濟，要發展新產業經濟，與山海共舞的新探索教育產業，第2支箭是城鄉風貌，高鐵延伸宜蘭定案後，宜蘭需要完善的都市規劃，他有能力在未來高鐵新時代中，確保縣內各鄉鎮市平衡發展，擘劃城鄉新風貌。

至於第3支箭為宜居生活，在極端氣候下，建構宜蘭友善環境，成為適合居住、與自然和諧、安全安心的好地方，在關鍵時刻透過3支箭整合資源，和鄉親向前行。

此外，競選主視覺中的橘色三角形，意味著民進黨長期以來與鄉親打拚所奠定的基石，速度線則是日後可能面臨的挑戰；色彩部分，以綠色為基調，傳達新生、清新、友善氛圍，搭配的橘色凸顯陽光、明亮與朝氣。

競選主視覺標榜年輕化特色，藉此展現生命力，江聰淵說，年輕人想法是時代主流，主視覺設計響應總統蔡蘇英文的主張，把公民權調降為18歲列入此次競選政見，青年創業及返鄉就業成了日後重點項目。

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