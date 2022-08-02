林姿妙告陳琬惠違反選罷法 律師：林還不是「候選人」恐不適用

林姿妙提告違反選罷法，現階段是否適用？律師有不同見解。（宜蘭縣政府提供）

2022/08/02 15:13

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙對民眾黨縣長參選人陳琬惠，提出誹謗及違反選罷法告訴。其中，選罷法是否適用？法律有不同見解，律師陳倉富認為，林姿妙還不是「候選人」，應不適用選罷法。不過，林姿妙委任律師游儒倡說，法院判決實例，意圖使人不當選，沒有一定要等到登記成候選人才構成。

陳倉富說，公職人員選舉罷免法第104條規定「意圖使候選人當選或不當選…以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。」這裡頭有一個重點就是「候選人」。

陳倉富指出，目前林姿妙還不是「候選人」，今年選舉登記時間是8月29日至9月2日，要等林姿妙到選委會完成登記參選，成為「候選人」後，才適用選罷法規定，在此之前，應僅適用刑法誹謗罪。

游儒倡持不同看法，他說，法院判決實例，沒有一定要等到登記成候選人，才適用選罷法，縣長要爭取連任，與被告不管是媒體受訪、文宣廣告，兩方都很明確是參選人，也是準候選人，當然構成意圖使人不當選而違反選罷法。

他指出，舉例來說，選前常有餐會、招待旅遊等疑似賄選行為，當事人就算未登記成為候選人，檢警也都會查辦監控，並不是還未成為候選人就不構成賄選。

至於為何要提告誹謗與違反選罷法，游儒倡說，兩個效果不一樣，選罷法刑度是加重的。選罷法意圖使人不當選，處5年以下徒刑。刑法意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處1年以下徒刑。 散布文字、圖畫犯前項之罪者，處2年以下徒刑。

律師林國漳指出，選罷法的提告沒有限制一定要在選舉期間或成為候選人之後，這是解釋問題，要看會不會影響選舉，如果僅限制在選舉期間，這樣很難約束參選人行為，一般選舉官司都會一併提告違反選罷法與誹謗罪，這有法規競合關係，檢察官或法官會審酌要件，看適用哪一個就採用哪一個。

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