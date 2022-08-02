提告陳琬惠 林姿妙：忍氣吞聲只會讓人得寸進尺

宜蘭縣長林姿妙今天出席縣務會議。（記者蔡昀容攝）

2022/08/02 11:34

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠日前質疑，冬山鄉梅花湖畔違建、特權招待所富商劉志和與縣長林姿妙關係密切，導致違建招待所屹立不搖；她也質疑，蘇澳新馬市地重劃案圖利開發業者，到監察院檢舉。林姿妙昨發聲明反駁並提告，今天出席縣務會議時，她說，忍氣吞聲只會讓有心人得寸進尺，強調一切依法行政。

林姿妙今天出席縣務會議，問及向陳琬惠提告一事，她表示，忍氣吞聲，只會讓有心人得寸進尺，不實指控，已經訴諸法律的行動；她強調，一切都依法行政，都在合情合理合法的範圍內，縣府同仁都是依法行政。

陳琬惠上個月29日在台北召開記者會「三問林姿妙」，劉志和在宜蘭政界藍綠通吃，縣長選舉支持林姿妙，其在梅花湖畔的招待所，林姿妙何時才要拆？林姿妙與家人去過幾次，席間喬了些什麼？

另，縣府以往辦理河川疏浚砂石，制定「採售分離」和「公開標售」原則，去年初，縣府卻修正作業準則，准許廠商「專案申購」，打破公開標售原則。主導新馬市地重劃的華友聯集團，向縣府專案申購獲同意；縣府辦理新城溪疏濬作業，又由華友聯集團的永德營造得標，同家廠商一面挖取土石，一面提供市地重劃工程使用，明顯違反採售分離原則，這不是量身打造的修法，什麼才是？

林姿妙及縣府昨發表聲明，林姿妙從未進入梅花湖招待所，而梅花湖畔違建，縣府已將之列為拆除對象，4月間，開立違反建築法違建拆除處分書，列為第三順位拆除對象，後續將依照全縣違章建築優先順序執行拆除作業；有關河川疏濬及市地重劃，縣府均依法令招標及執行，並無不法情事。

聲明指出，陳琬惠未盡任何查證，含沙影射，妄稱林姿妙是座上賓，與其交情匪淺，利用媒體及社群網路牟取個人政治聲量，意圖使林姿妙不當選，林姿妙已委請律師提告陳琬惠涉及刑法誹謗罪及違反公職人員選舉罷免法之犯行。

對於林姿妙提告，陳琬惠昨說，她講的都是事實，林姿妙不僅不願出面向縣民說明，繼躲在國民黨籍議員和縣府公務員背後，後來又以提告意圖製造寒蟬效應，作法之粗暴，令人遺憾，她不會因此畏懼。

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