宜蘭情人節試燈！ 星光鵲橋搭湖景 帶來「穿越時空」想像

宜蘭情人節試燈，星光鵲橋搭配湖景帶來「穿越時空」的想像。（圖由宜蘭縣政府提供）

2022/08/01 20:50

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭情人節今晚在羅東運動公園試燈，活動將在4日（七夕）晚間開幕後連辦4天，每天安排不同主題的音樂晚會，縣府歡迎天下有情人攜手相約，進入多彩多姿的浪漫世界。

宜蘭情人節以「浪漫七夕，情定蘭陽」為主題，使用浮筒在羅東運動公園虹明湖湖面搭建99公尺長的星光鵲橋，鵲橋入口端有14公尺高的牛郎裝置藝術，另一處橋端是13公尺高的織女，13、14、99的諧音，象徵「一生一世，幸福久久」。

值得一提是，牛郎與織女造型添加不少宜蘭味，透過設計手法，營造出牛郎牽著水牛矗立在蘭陽平原黃金稻田，織女旁邊則有龜山島，雙方隔著鵲橋深情對望，意味著忠堅愛情至死不渝，另外，星光鵲橋沿線的喜鵲燈飾，搭配虹明湖湖景，帶來「穿越時空」的想像。

星光鵲橋4日到7日每晚7點到深夜12點亮燈，會場的星光舞台連辦4場音樂晚會，邀請金曲歌王翁立友、歌手朱海君等人獻唱；主辦單位也推出「濃情蜜意、情告天下」互動遊戲，鼓勵大家把愛化為行動，對著另一半勇敢說愛，就有機會得到飯店住宿券、餐券、泡湯券等好禮。

活動期間的下午5點到晚間10點，羅東轉運站到羅東運動公園有免費接駁服務，約30分鐘一班車，詳情請上活動官網查詢。

宜蘭情人節訂於4日晚間開幕，在羅東運動公園連辦4天。（圖由宜蘭縣政府提供）

星光鵲橋另一端的織女裝置藝術。（圖由宜蘭縣政府提供）

宜蘭情人節星光鵲橋入口的牛郎裝置藝術。（圖由宜蘭縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法