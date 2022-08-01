宜縣三星鄉長選舉進入戰鬥位置 上演現任對決前任戲碼

下屆三星鄉長選舉，由現任李志鏞（右）對決前任的黃錫墉（左）。（本報合成，記者江志雄攝）

2022/08/01 16:36

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉長李志鏞原本未辦理國民黨提名登記，傳出不排除改選縣議員引發議論，最近經過黨內勸進，已補辦程序並獲提名尋求連任，力拚民進黨徵召的前鄉長黃錫墉，即將上演現任鄉長對決前任鄉長的戲碼。

國民黨宜蘭縣黨部今年4月辦理鄉鎮市長及縣議員黨內提名登記，目前只當一屆鄉長的李志鏞沒有登記，當時受訪指稱，基於選戰策略考量，不排除轉換跑道改選縣議員，動向受到矚目。

事後國民黨宜蘭縣黨部提名小組出面協調，李志鏞補繳登記費，7月中旬獲得提名競選連任，與民進黨對手黃錫墉，各自進入戰鬥位置，形成現任與前任鄉長對壘的局面。

黃錫墉近來動作頻頻，透過臉書發文說，三星變冷清，城鄉光榮感消失了，他提出「贏回三星農村光彩」訴求，請鄉親在11月26日用選票改變三星，矛頭指向李志鏞。

李志鏞回應，他擔任鄉長之後，因應高齡化需求，完成大隱尊親館新建工程，並開辦安農溪馬拉松嘉年華，活絡三星鄉觀光產業，鄉內的旅遊人潮比以更多，一切可受公評。

李志鏞曾任三星鄉民代表、縣議員，本屆選上鄉長，黃錫墉當過三星鄉民代表、2屆鄉長，4年前鄉長卸任後轉戰縣議員失利，年底將回鍋參選鄉長；下屆三星鄉長之爭，現任對上前任，一般認為是場五五波的選戰。

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