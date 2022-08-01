宜蘭好羹徵選32間店入列 出版好羹地圖吃遍店家

宜蘭縣政府辦理「宜蘭羹好～宜蘭更好」宜蘭好羹徵選活動，評選出32間宜蘭最好的羹類店家，今天在縣政大廳舉行頒獎典禮。（記者游明金攝）

2022/08/01 15:29

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理「宜蘭羹好～宜蘭更好」宜蘭好羹徵選活動，分成肉羹、米粉羹、麵線羹、海鮮羹、綜合羹等5大類，評選出32間宜蘭最好的羹類店家，今天在縣政大廳舉行頒獎典禮，並出版宜蘭好羹集章地圖，讓民眾可以按圖索驥，吃遍好吃店家。

縣府工商旅遊處表示，羹，也許全台各地都有，不過因為宜蘭冬天多雨濕冷，一碗濃稠、溫熱的羹湯，能驅除寒氣且有飽足感，使得羹在宜蘭最普遍，賣羹的人多，口味包羅萬象，成為宜蘭在地特色美味小吃。

縣府為致力推廣宜蘭在地產業特色，特別辦理「宜蘭羹好～宜蘭更好」宜蘭好羹徵選活動，分成肉羹、米粉羹、麵線羹、海鮮羹、綜合羹等5大類，計有53間商家報名角逐，經民眾票選以及名廚江振誠等人擔任評審，一道道實吃評選，最終選出32間宜蘭最好羹類店家。

獲選店家，最佳肉羹獎：玉仁八寶冬粉、北門傳承蒜味肉羹、巧宴蒜香肉羹、南 賓小吃部、礁溪鐘氏肉羹。最佳海鮮羹獎：永豐活海鮮餐廳、義眾魚羹之家、鋒木魚酥羹、礁溪鐘氏肉羹（魷魚羹）、韓國沙茶魷魚。最佳米粉羹獎：阿茂米粉羹、品誼古早味小吃、神農豆花（米粉羹）、海姐米粉羹、蘇澳廟口米粉羹。

最佳麵線羹獎：三寶大腸麵線、六合大腸麵線、海姐米粉羹（麵線羹）、廟後大腸紅麵線、頭城滷肉大腸麵線。最佳綜合羹獎：四海居小吃部、年年小館、老頭家海鮮館、味芳海鮮園、宜蘭千藝婚宴會館、帝皇海鮮館。

人氣獎：川鮮小館、天天來水餃館、蘇澳肉羹民；風味獎：大頭肉羹。特色獎：阿凱芙蓉香酥肉羹。特別獎：巧味冰庫（米粉羹）。

縣府表示，後續將辦理推廣行銷活動，宜蘭好羹市集將在今年宜蘭情人節活動現場登場，同時也製作宜蘭好羹集章地圖，讓民眾按圖索驥，吃遍好吃店家，且即日至8月31日，前往消費集2枚店章，還可以獲得宜蘭好羹紀念好禮。

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宜蘭縣政府出版宜蘭好羹集章地圖，讓民眾可以按圖索驥，吃遍好吃店家。（記者游明金攝）

宜蘭縣政府辦理宜蘭好羹徵選活動，行銷宜蘭在地特色美味小吃。（記者游明金攝）

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