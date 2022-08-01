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    民眾黨再攻包庇違建、圖利財團 林姿妙提告誹謗及違反選罷法

    民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠質疑，林姿妙包庇違建，圖利市地重劃財團，今天再到監察院檢舉。（民眾黨提供）

    民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠質疑，林姿妙包庇違建，圖利市地重劃財團，今天再到監察院檢舉。（民眾黨提供）

    2022/08/01 14:09

    〔記者游明金／宜蘭報導〕台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠日前質疑，冬山鄉梅花湖畔違建、特權招待所富商劉志和，與縣長林姿妙關係密切，導致違建招待所屹立不搖；她也質疑蘇澳新馬市地重劃案，圖利開發業者，陳琬惠今天再到監察院檢舉。

    林姿妙發表聲明反駁，強調一切合法，批評陳捕風捉影，指鹿為馬，涉及誹謗及違反選罷法，已請律師對陳琬惠提告。陳電話未接，透過連絡人回應目前會議中，稍晚再作回覆。

    陳琬惠上個月29日在台北召開記者會「三問林姿妙」，梅花湖畔的特權招待所，主人劉志和在宜蘭政界藍綠通吃，縣長選舉支持林姿妙，這棟招待所是拆不掉的特權違建，林姿妙何時才要拆除？與家人去過幾次，席間喬了些什麼？

    另，陳琬惠提到，縣府以往辦理河川疏浚砂石，制定「採售分離」和「公開標售」原則；去年初，縣府卻修正作業準則，准許廠商「專案申購」，打破公開標售原則。

    她說，主導新馬市地重劃的華友聯集團，向縣府專案申購獲同意；縣府辦理新城溪疏濬作業，又由華友聯集團的永德營造得標，同家廠商一面挖取土石，一面提供市地重劃工程使用，明顯違反採售分離原則，這不是量身打造的修法，什麼才是？

    林姿妙及縣府發表聲明，林姿妙從未進入劉志和位於梅花湖的招待所，陳琬惠未盡任何查證，含沙影射，妄稱林姿妙是座上賓，與其交情匪淺，利用媒體及社群網路牟取個人政治聲量，意圖使林姿妙不當選。

    聲明也提到，梅花湖畔違建，縣府已將之列為拆除對象，4月間，開立違反建築法違建拆除處分書，同時依照「宜蘭縣政府執行違章建築取締辦法」規定，列為第三順位拆除對象，後續將依照全縣違章建築優先順序執行拆除作業。

    聲明表示，有關河川疏濬及市地重劃，縣府均依法令招標及執行，並無不法情事，依據公共工程委員會解釋，該自辦市地重劃案屬公共工程，縣府給予適當協助，過程完全依照相關法令辦理。

    林姿妙已委任律師，控告陳琬惠涉嫌誹謗與違反選罷法，意圖使人不當選。（資料照）

    林姿妙已委任律師，控告陳琬惠涉嫌誹謗與違反選罷法，意圖使人不當選。（資料照）

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