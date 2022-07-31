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    蘭陽技術學院明熄燈 校友穿復刻版校服、唱校歌道別母校

    宜縣蘭陽技術學院將在明天熄燈，校友穿復刻版校服唱校歌向母校道別。（記者江志雄攝）

    宜縣蘭陽技術學院將在明天熄燈，校友穿復刻版校服唱校歌向母校道別。（記者江志雄攝）

    2022/07/31 17:03

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣私立蘭陽技術學院（簡稱蘭院）將在明天（8/1）熄燈，校友會今天下午舉辦「再聚首！作伙唱校歌」，大批校友穿上復刻版校服返校巡禮，最後一起唱校歌，向56年歷史的母校道別。

    蘭陽技術學院前身復興工專，在1966年成立，是宜蘭縣第一所大專院校，2001年改制為技術學院，受到少子化等因素衝擊，申請停辦獲准，明天走入歷史。

    蘭院校友累計3萬5000人，遍及各行各業，73歲的首屆畢業生徐肇惠及林明通專程返校，2人在1966年入學，1971年完成學業，畢業至今超過半世紀，看到母校熄燈，心中充滿不捨。

    復興工專時期校友羅勇輝出身於新北泰山，1981年參加北區五專聯招，考進復興工專電機科，畢業30多年後，對昔日校園生活念念不忘，此行騎著他們學生時期的「把妹神車」名流100機車，從台中騎到宜蘭，為年少輕狂的時光留下見證。

    校歌方面，分成復興工專及蘭陽技術學院兩種版本，蘭院校友會挑選復興工專時期校歌大合唱，校友會理事長吳明福帶領現場校友唱校歌，「太平洋濱 碧波萬頃。復興山前 毓秀鍾靈....」，依依不捨向母校說再見。

    73歲的首屆畢業生徐肇惠（左）及林明通（右）專程返校巡禮，看到母校熄燈，心中充滿不捨。（記者江志雄攝）

    73歲的首屆畢業生徐肇惠（左）及林明通（右）專程返校巡禮，看到母校熄燈，心中充滿不捨。（記者江志雄攝）

    有56年歷史的蘭陽技術學院將在明天走入歷史。（記者江志雄攝）

    有56年歷史的蘭陽技術學院將在明天走入歷史。（記者江志雄攝）

    校友羅勇輝騎著他們學生時期「把妹神車」名流100機車返回蘭院，為年少輕狂時光留下見證。 （記者江志雄攝）

    校友羅勇輝騎著他們學生時期「把妹神車」名流100機車返回蘭院，為年少輕狂時光留下見證。 （記者江志雄攝）

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