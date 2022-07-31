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    宜縣南安國中男師涉性騷風波 校長吳殷宏聲明請辭

    宜蘭縣南安國中爆發男師涉嫌性騷，引發軒然大波。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣南安國中爆發男師涉嫌性騷，引發軒然大波。（記者江志雄攝）

    2022/07/31 14:05

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南安國中戴姓男老師被指控與女學生不倫戀，另在課堂開黃腔涉及性騷擾，風波愈演愈烈，在縣府做成停聘1年處分後，校長吳殷宏今發表「停止以民粹霸凌學校，尊重法治精神讓校園回歸安寧」聲明，宣布辭去校長職務。

    南安國中戴姓男老師任教年資約20年，傳出與校內九年級女學生不倫戀，還有家長爆料，戴師在課堂上出現「我要餵餵你」、「一起去摩鐵」之類脫序言論，引發軒然大波，縣府成立教師專業審查會調查，最近做成停聘一年處分，並請校方追究相關人員疏失。

    在南安國中擔任3年校長的吳殷宏，透過辭職聲明指出，事發後，學校皆依法處理，惟處理過程未盡完備，外界多有質疑，造成校園紛擾不安，他願承擔最大責任，8月1日起請辭校長。

    吳殷宏話鋒一轉，批評學校家長會長打著「保護孩子」口號，濫投濫訴行「侮蔑學校、傷害學生」之實，家長會質疑校方師師相護、校長等幹部未利益迴避、坦護戴師，均為不實揣測及污衊。

    聲明又指出，南安國中性平調查小組調查結果，戴師違反教育專業倫理，要停聘6個月或記大過，言語騷擾部分記申誡處分，家長會長主張解聘，還召開記者會抨擊學校，縣府後來召開教師專審會，做出停聘1年加重處分，家長會長仍不願接受決議，發起網路連署，欲向監察院陳請，這種行為讓人搖頭。

    南安國中劉姓家長會長隨後也發聲明反擊，指吳殷宏一走了之，成了落跑校長，沒有肩膀承擔是非真理，不敢保護學生，在重要時刻選擇逃避，校長請辭，家長與學生的焦慮還在，潑家長會髒水無法迴避責任，向監察院陳情是家長們不得不的選擇。

    縣府教育處回應，將安排吳殷宏到縣府說明，進一步了解請辭原因後，再作適當處置，現階段以穩定學校正常運作為優先考量。

    宜縣南安國中男師涉性騷風波愈演愈烈，校長吳殷宏（如圖）發聲明請辭。（圖擷取自吳殷宏臉書）

    宜縣南安國中男師涉性騷風波愈演愈烈，校長吳殷宏（如圖）發聲明請辭。（圖擷取自吳殷宏臉書）

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