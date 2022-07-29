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    南澳神秘沙灘擬擋沙灘車進入 引發地方不滿

    南澳鄉神秘沙灘近年盛行沙灘車活動。（民眾提供）

    南澳鄉神秘沙灘近年盛行沙灘車活動。（民眾提供）

    2022/07/29 19:00

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘屬國有土地，近年盛行沙灘車活動，遭遊客投訴揚起飛砂、卡位占用等問題，財政部國有財產署要求業者移除車輛，並依竊占罪送交偵辦，今邀集相關單位會勘，討論設置設施阻隔沙灘車，引發地方不滿，國產署表示，會將各界意見帶回研議。

    國產署接獲投訴，遊客抱怨，沙灘車在神秘海灘飆速，揚起陣陣飛沙，還有業者兼辦露營、烤肉活動，先行「卡位」占用土地留給客人露營。

    神秘沙灘的沙灘車白天營業，晚上停放當地，國產署表示，國有土地未經合法許可，禁止營業用途車輛停放，上週張貼移除公告，未移者依竊占罪送交警方偵辦，同時兩度行文希望縣府聯合稽查。

    國產署認為，業者獨佔使用土地並進行營利行為，嚴重影響國有土地權益，今邀集縣府、林管處等相關單位到場會勘，希望設置消波塊等阻隔性設施，防止沙灘車進沙灘。林管處支持，但颱風天等需要清運漂流木，若在沙灘對外道路放置消波塊，可能造成工程車進出問題，希望以擋車不擋人的方式阻卻。

    蘇澳鎮公所也不希望以消波塊阻隔，避免影響消防車、救護車進出，但盼縣府、國產署協助業者合法化。縣議員陳玉萍說，中央喊「向大海致敬」，希望國產署跟縣府協調，提供合法土地讓業者承租停放沙灘車，讓回家的年輕人能有收入，也帶動地方觀光。

    「路不能封！」蘇澳朝陽里長李順義表示，漁民會開車進出，以在附近海域作業，路封了大家怎麼進出，另，各縣市推廣旅遊，政府機關應制定完善管理辦法，並輔導業者合法化、做好安全規範才對，而不是用硬梆梆的消波塊阻絕。

    對此，國產署說，沙灘具公共開放的特性，基於開放公共使用的立場，朝「不提供獨占使用」的情況，但如何阻絕，會再進行研議討論。縣府回應，若國產署不同意沙灘車進入，會依據宜縣府針對沙灘車頒訂的注意事項規定，配合國產署聯合稽查。

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