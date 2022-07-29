民眾黨為林姿妙鬧內鬨 宜蘭黨部法律顧問發聲明退黨

台灣民眾黨宜蘭縣黨部法律顧問郭美春退黨聲明。（黃琤婷提供）

2022/07/29 16:42

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉及貪瀆，官邸年初遭檢廉搜索，台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠提出質疑，三問林姿妙與富商劉志和關係及圖利市地重劃業者。不過，民眾黨宜蘭縣黨部法律顧問郭美春今天發表聲明，批評民眾黨和陳琬惠為了聲量和私利，捕風捉影、無端批評各參選人，決定退黨，引發民眾黨內鬨風暴。

陳琬惠今天召開記者會，向林姿妙提出3個質疑，首先，富商劉志和在梅花湖畔的違建招待所，打算何時拆除？再者，林姿妙與家人曾幾度到訪招待所，席間又喬了些什麼？最後，質疑縣府為市地重劃業者華友聯集團「修法開後門」，讓同一家廠商一面挖取土石，另一面將土石供用於市地重劃工程使用，違反採售分離原則，可以這樣圖利嗎？

對此，林姿妙競選發言人黃琤婷在媒體群組回應，林姿妙從未去過劉志和的招待所，同時轉發一份「民眾黨黨員郭美春退黨聲明」，引述聲明內文，批陳琬惠為了選舉聲量，捕風捉影。

郭美春退黨聲明指出，她是民眾黨的終身黨員，因認同黨的理念與黨主席團隊務實行政為公，於2021年1月13日入黨，並擔任宜蘭縣黨部法律顧問一職。

聲明寫道，近期宜蘭縣黨部與縣長參選人或為選舉之聲量，竟不問事實、不計是非、不求問政政策，召開記者會捕風捉影、諮意無端批評各參選人，流風所及僅是利用媒體，為己聲量與私利，踩他人血前進之惡劣選舉手法，此與民眾黨強調的理念，與一再被打壓力行奮鬥之作為，完全悖離，實難共行。

聲明強調，僅此聲明於今日退出民眾黨員，並辭去宜蘭縣黨部一切職務，特以此書面為憑，然仍本民眾黨理念初衷行事與當堅實之柯粉，續行公義。

民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華說，郭美春是他的好朋友，認同主席柯文哲的理念，因此力邀她入黨，郭美春也在宜蘭縣黨部成立之初，加入成為黨員，並擔任縣黨部的法律顧問，一同努力過。

郭美春在宜蘭縣政府涉貪瀆案中，擔任林姿妙女兒林羿伶的委任律師，多次陪同進出宜蘭地檢署、宜蘭地方法院，在陳琬惠開記者會三問林姿妙後，發聲明退黨，引發外界聯想。對此，宜蘭縣黨部主委李偉華回應，人進進出出，平常心看待，人們因為理念一致結合入黨，但當大家立場不一樣，「我們尊重黨員的選擇」。

台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠。（記者蔡昀容攝）

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