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    首頁　>　宜蘭縣

    對女學生說「你是我的巧克力」！國中男師涉性騷、不倫戀被停聘1年

    宜縣某國中男師爆出性騷、師生不倫戀，被停聘1年。（資料照）

    宜縣某國中男師爆出性騷、師生不倫戀，被停聘1年。（資料照）

    2022/07/29 17:13

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣傳出某國中男老師與女學生不倫戀，男師另被指控在課堂上開黃腔等性騷擾行為；宜蘭縣政府專審會完成調查，縣府教育處作成停聘一年處分。

    某國中一名9年級的女學生小玲（化名），2月下旬向女網友訴苦，告知她與男師的感情問題，情緒陷入低潮；女網友擔心她的安危通報女學生就讀學校，事情爆發後，同校其他女學生檢舉男師還涉及性騷擾。

    被女學生指控的D姓男師未婚，40多歲，任教年資約20年，後來被指控疑與小玲發生師生戀與性行為。小玲曾上網PO文說，「這段感情受傷的都是我，我還是不放棄，加油，我愛你」；小玲家人見到文章內容後火冒三丈，向警方報案。

    事情爆發後，學校家長代表加碼爆料，D男師在課堂出現「我跟妳有心靈感應，我要餵餵妳」、「你是我的巧克力」、「一起去摩鐵」之類脫序言行，甚至還有不當肢體接觸，讓女學生覺得很不舒服，也聯名向校方檢舉。

    縣府教育處成立專審會審議與調查此案，據了解，D男師被指控疑似性侵（與未滿14歲少年發生性行為）、言語與肢體性騷擾；性侵部分，檢察官已簽結不起訴；專審會調查，被害女學生否認與男師發生性行為，坦承網路PO文許多是自己單方面陳述與感覺。

    不過，專審委員認為，D男師雖未與女學生發生性行為，但女學生對男師有愛慕之意，男師雖否認師生戀，但在相處過程未拿捏份際，未強調師生有別，讓女學生有所誤會、幻想以及過多期待，違反教師專業倫理，建議記大過或停聘6個月。

    性騷方面，專審委員認為，肢體部分，男師觸碰女學生手部，屬於無意識動作，雖然學生覺得不舒服，但不構成性騷；至於言語部分，有持續累犯情形，例如「你是我的巧克力」一連講了兩次，就屬有意識的故意行為，言語性騷成立建議申誡處分。

    縣府教育處依據專審會的調查結果與建議，綜合評估相關情節，認為停聘半年或申誡處分仍嫌過輕，決定加重處分對男師停聘1年。

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