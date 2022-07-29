林姿妙被質疑與違建富商關係密切圖利重劃業者 宜縣府：一切依法辦理

宜蘭縣政府秘書長林茂盛強調，不管是違建招待所或新馬市地重劃案，一切都依法辦理。（記者游明金攝）

2022/07/29 14:22

〔記者游明金／宜蘭報導〕民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠質疑，梅花湖畔違建、特權招待所富商劉志和與縣長林姿妙關係密切，以至違建招待所屹立不搖，另也質疑蘇澳新馬市地重劃案，縣府將新城溪砂石疏浚，由原本採售分離、公開標售的原則，改為專案申購圖利開發業者。縣府秘書長林茂盛對此表示，違章案已依程序查報，並依第三類違章的施政順序作後續處理；至於新馬市地重劃案，一切依法辦理。

宜蘭地檢署表示，有關違章建築之認定及拆除相關事宜，係屬縣政府之權責；若案件涉有刑事不法，可提供相關事證向本署進行檢舉。

陳琬惠今天在台北召開記者會指出，梅花湖畔的特權招待所，主人富商劉志和在宜蘭政界藍綠通吃，2018年縣長選舉，劉志和改支持林姿妙，讓宜蘭政黨輪替，這棟招待所是拆不掉的特權違建，林姿妙何時才要拆除？林姿妙與家人去過幾次，席間又喬了些什麼？

另，陳琬惠提到，縣府以往辦理河川疏浚，制定「採售分離」和「公開標售」兩大原則。去年初，縣府卻修正《宜蘭縣公共造產興辦河川疏濬土石採取及販售作業準則》，准許一般廠商「專案申購」，打破了公開標售原則。

她指出，主導蘇澳慶安段市地重劃的華友聯集團，在法令完成修正後，重劃會即向縣府專案申購並獲得同意，嗣後縣府招標「蘇澳新城溪鐵路橋下游河段河川疏濬土石採取作業」，又由華友聯集團旗下，同時也是負責市地重劃統包工程的永德營造得標，同一家廠商，一面挖取土石，另一面提供新城溪旁市地重劃工程使用，明顯違反採售分離原則，為何華友聯能獲得如此「貼心」服務。

林姿妙透過競選發言人黃琤婷轉達，沒有去過劉志和的招待所。

縣府秘書長林茂盛回應，有關梅花湖違建部分，縣長上任到現在，縣府都沒有收到任何違章建築的陳情或檢舉，房屋什麼時候改裝，什麼時候違建，縣府並不清楚，直到年初媒體報導，經公所查報它的面積是194平方公尺。

林茂盛指出，依縣府違章建築查報處理辦法，194平方公尺是屬於第三類拆除順序，第一類是即報即拆或是施工中案件或是縣政中心旁違建優先，第三類會依施政順序作後續處理，縣長有沒出入招待所跟縣府運作沒有關係，現階段不作這樣的回應。

至於新馬市地重劃案，林茂盛說，縣府有去請示工程會，自辦市地重劃完成後的所有公共設施，都要移交給當地鄉鎮市公所，依照工程會解釋，自辦市地重劃也是公共工程，業者提出申購新城溪疏浚砂石，作為新馬市地重畫回填土方，縣府都依照程序辦理，完全合乎法令的規定。

他指出，有關河道疏濬部分，只要依照採購法，符合資格的投標廠商，也符合底價範圍，業者就可以順利來決標，縣府依法辦理工程招標，疏浚廠商跟重劃會施工廠商，這是兩件事不要混為一談。

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