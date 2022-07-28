謠言終結站》宜蘭三星蔥農噴灑硫酸銅保鮮？查核中心：錯誤

近日網上流傳訊息宣稱「宜蘭三星蔥農會使用硫酸銅來保鮮，所以三星地區農民得癌比例高」，對此，台灣事實查核中心查證指出，此為「錯誤」訊息。（圖擷取自台灣事實查核中心網頁）

2022/07/28 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕近日網上流傳訊息宣稱「宜蘭三星蔥農會使用硫酸銅來保鮮，所以三星地區農民得癌比例高」，對此，台灣事實查核中心查證指出，此為「錯誤」訊息。

台灣事實查核中心表示，近日通訊軟體及社群平台流傳「活了30年才知道，原來這種小蔥不能吃，多虧鄰居提醒我，真是漲見識了，看完記得分享給家人 難怪幾年前曾經看過報導說：宜蘭三星地區農民得癌症比例很高」的訊息，還附上影片，影片內容稱蔥上面會噴灑藍礬（硫酸銅）保鮮，並教民眾如何分辨蔥上有無硫酸銅，以及示範清洗蔬菜時，在清水中加入小蘇打及食用鹽，泡幾分鐘用流水沖才洗得乾淨。

查核中心詢問花蓮農業改良場蘭陽分場園藝研究室副研究員兼主持人楊素絲，她說，沒聽說過宜蘭的蔥農使用硫酸銅來保鮮。

另外，硫酸銅是農用殺菌劑的成分，僅在植物病害時才會使用，並須遵守採收前的停藥期規定。因此網傳訊息稱硫酸銅被作為保鮮劑是「錯誤」訊息。

針對「宜蘭三星地區農民得癌症比例高」的說法，國立陽明交通大學環境與職業衛生研究所特聘教授楊振昌指出，國際癌症機構及美國環保署並未將硫酸銅歸類為致癌物，也沒有明確致癌相關報告，影射宜蘭農民使用硫酸銅導致罹癌率高是完全沒有根據的說法。

至於網傳影片清洗蔬菜的方法，嘉義大學食農產業菁英教研中心表示，洗菜用流動清水洗最佳，因農藥種類繁多，添加小蘇打及食鹽有時反而會加強農藥吸附性，更難洗乾淨。

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