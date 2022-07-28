時力籲放「特色節慶假」 推動宜蘭文化立縣2.0

時代力量宜蘭縣黨部呼籲縣府推動地方獨特文化節慶，訂「特色節慶假」，鼓勵全城鎮居民參與。（記者蔡昀容攝）

2022/07/28 18:20

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭水燈節今登場，時代力量宜蘭縣黨部表示，宜蘭縣政府喊文化立縣30多年，作為應有所提升，各鄉鎮市有獨特的文化節慶，盼縣府推動成為「城市名片」，讓各鄉鎮市訂定「特色節慶假」，鼓勵全城鎮居民共同參與地方節慶，達到文化立縣2.0，讓在地文化傳承，吸引國內外人潮來宜蘭觀光。宜蘭縣文化局表示，放假是其中一種鼓勵民眾參與的方式，但關鍵仍在於培力人才推動地方文化發展，會持續進行相關計畫。

宜蘭市縣議員參選人林正芳表示，各鄉鎮具特色的文化節慶，有宜蘭大拜拜、二結王公過火、利澤簡走尪、南方澳鯖魚祭等，其中宜蘭城放水燈是傳承200多年的重要節慶，是市民共同的生活記憶，每年吸引許多人潮共襄盛舉，但近年卻逐漸式微，活動剩下祭典科儀，未真正彰顯文化內涵。

林正芳說，他參加過日本京都「祇園祭」，同樣是民俗祭典活動，透過規劃與設計，成為日本三大祭之一，宜蘭很多文化節慶有豐富文化底蘊及地域特色，若透過設計團隊策劃，絕對有潛力吸引國內外觀光客，他會積極推動宜蘭城放水燈、宜蘭大拜拜讓更多人看見，彰顯地方文化，也讓全宜蘭市民參與，凝聚情感與地方認同。

林正芳指出，縣府應扮演文化推動角色，盤點縣內特色慶典，協助地方設計規劃及城市行銷，讓各鄉鎮市訂定「特色節慶假」，鼓勵各鄉鎮在地方節慶期間，全城鎮居民都能共同參與，達到文化立縣2.0縣政目標。

羅東鎮縣議員參選人楊坊翔認為，文化是一個城市的根本，「羅東大拜拜」（農曆3月初三帝爺生）讓整個羅東鎮鑼鼓喧天，相當熱鬧，加上現正舉辦的藝穗節，期待這兩項活動，能成為羅東的「城市名片」。

文化局指出，台灣節慶活動近年來如雨後春筍，民眾對於文化事務的參與度和需求性漸增，透過「放假」鼓勵民眾參與為一種方式，但如何保留具地方特色、且能激發社群能量的節慶活動，關鍵仍在人才的孕育和培力。

文化局說明，縣府從青年力著手，推動「宜蘭社區日曆」、「有夢‧宜蘭挺你」、「青年社造平台」及「社區紀錄片培力」等4項計畫，同時積極爭取文化部補助，辦理文化、青年相關論壇，引領青年及大眾投入地方文化事務，成為文化推手的一份子，盼讓人才資源成為推動地方文化發展、節慶升級的基石。

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