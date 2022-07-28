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    首頁　>　宜蘭縣

    宜縣府防汛倉庫變垃圾場 三星鄉公所對縣府開罰

    宜縣府防汛倉庫場區堆置大批裝袋廢棄物，被村民嘲諷變成垃圾場。（圖擷取自「三星大小事」）

    宜縣府防汛倉庫場區堆置大批裝袋廢棄物，被村民嘲諷變成垃圾場。（圖擷取自「三星大小事」）

    2022/07/28 17:03

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府設在三星鄉大隱村的防汛倉庫，堆置清理河川後的大批裝袋廢棄物，村民嘲諷防汛倉庫變成垃圾場，鄉長李志鏞勘查後決定開單告發，由鄉公所對縣府開罰；縣府水利資源處回應，今天已經全數清除，並檢討處理流程。

    三星鄉大隱村堤防路上的縣府防汛倉庫，主要放置消波塊、砂包、小型抽水機等防汛材物料，村民近來發現廢棄物清理業者車輛，開進防汛倉庫場區傾倒垃圾，一包包的廢棄物堆積如山，此事被PO上臉書社團「三星大小事」，讓地方人士跳腳。

    李志鏞昨天會同縣府、村民現勘，現場裝袋廢棄物以雜草與生活垃圾居多，估計至少2噸，是縣府委外業者從縣內河川打撈上岸後載到此處暫置，鄉公所認定違反廢棄物清理法，要對縣府開罰單，處1200到6000元罰鍰，限期三天內清除。

    縣議員陳文昌說，縣管防汛倉庫淪為廢棄物堆積處，實在不可思議，痛批縣府帶頭違法，道路或水利清疏產生的廢棄物，應有短、中、長期法定收容場所，縣府不設置不作為，造成今日只許州官放火情事，有辱「環保立縣」美名，對此難辭其咎。

    縣府水利資源處說，宜縣清理河川打撈的廢棄物，過去由委外業者各自處理，縣府為了加強控管，要求載到三星鄉大隱村的防汛倉庫集中暫置，曬乾後再運往利澤焚化場焚燒，在接獲地方鄉親反映後，今天已全數清除場區廢棄物，一併檢討作業流程。

    針對道路或水利清疏產生的廢棄物，日後該如何處理？縣府環保局說，可以焚燒的垃圾，清除集中後最好直接送達利澤焚化廠焚燒。

    現場裝袋廢棄物以雜草與生活垃圾居多。（圖擷取自「三星大小事」）

    現場裝袋廢棄物以雜草與生活垃圾居多。（圖擷取自「三星大小事」）

    三星鄉長李志鏞（右2，條紋上衣者）昨天到場勘查，決定對縣府開罰。（圖擷取自「三星大小事」）

    三星鄉長李志鏞（右2，條紋上衣者）昨天到場勘查，決定對縣府開罰。（圖擷取自「三星大小事」）

    宜縣府今天全數清除防汛倉庫場區的廢棄物。（宜蘭縣政府提供）

    宜縣府今天全數清除防汛倉庫場區的廢棄物。（宜蘭縣政府提供）

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