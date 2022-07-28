為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    宜縣保安林被倒整車廢棄物放火焚燒 警追1年揪出嫌犯

    宜蘭縣五結鄉海邊保安林被人偷倒廢棄物並點火燃燒。（圖由保七總隊提供）

    宜蘭縣五結鄉海邊保安林被人偷倒廢棄物並點火燃燒。（圖由保七總隊提供）

    2022/07/28 10:49

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉海邊保安林被人偷倒整車廢棄物並點火燃燒，燒毀鄰近海岸林木，保七總隊第四大隊歷經1年抽絲剝繭，循線查獲曾姓嫌犯，今天依違反森林法及廢棄物清理法函送宜蘭地檢署偵辦。

    保七總隊第四大隊去年7月接獲羅東林管處通報，指五結鄉海邊保安林遭棄置廢棄物，更誇張的是，偷倒後點火燃燒，波及黃槿、木麻黃等11株林木。

    保七會同羅東林管處、宜縣環保局聯手調查，調閱保安林內犯罪現場微型攝影機發現，嫌犯駕駛一輛小貨車載運廢棄物，棄置在保安林內草叢，再用打火機把整堆的廢傢俱、廢木板、垃圾點燃，放任熊熊大火焚燒，逕自揚長而去。

    警方依循影像畫面線索掌握偷倒者身分，通知40多歲曾姓嫌犯到案說明，曾嫌未領有合法廢棄物清除許可文件，供稱貪圖方便把家中廢棄物載到五結海邊保安林棄置，為湮滅證據點火焚燒。

    曾嫌違反廢棄物清理法第41條第1項暨46條第4款，可處1年以上5年以下有期徒刑，併科1500萬元罰金，另在保安林地引火焚毀森林，也觸犯森林法第53條第1項、54條，可處3年以上10年以下有期徒刑。

    保七總隊第四大隊副大隊長邱盛煥表示，警方與羅東林管處、宜縣環保局會加強五結海邊保安林巡邏取締，呼籲大家不要心存僥倖以免觸法。

    保七總隊到宜縣五結鄉海邊保安林焚燒廢棄物現場勘查蒐證。（圖由保七總隊提供）

    保七總隊到宜縣五結鄉海邊保安林焚燒廢棄物現場勘查蒐證。（圖由保七總隊提供）

    保七總隊派員到五結鄉海邊保安林加強巡查。（圖由保七總隊提供）

    保七總隊派員到五結鄉海邊保安林加強巡查。（圖由保七總隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    東勢處第1410號保安林命名投票 「鐵砧山、劍井、鐵山、頂店鐵山」4選1
    2022/07/11 13:49

    東勢處第1410號保安林命名投票 「鐵砧山、劍井、鐵山、頂店鐵山」4選1
    防偷倒者搞「舊瓶裝新酒」把戲 新埔分局提高見警率
    2022/05/21 10:31

    防偷倒者搞「舊瓶裝新酒」把戲 新埔分局提高見警率

    科技走廊帶動就業人口 這區還有絕版2字頭好宅
    林務局拼農業淨零碳排 邀百人當旗後山保安林一日護管員
    2022/04/11 10:16

    林務局拼農業淨零碳排 邀百人當旗後山保安林一日護管員

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    宜蘭縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播