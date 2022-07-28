宜縣保安林被倒整車廢棄物放火焚燒 警追1年揪出嫌犯

宜蘭縣五結鄉海邊保安林被人偷倒廢棄物並點火燃燒。（圖由保七總隊提供）

2022/07/28 10:49

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉海邊保安林被人偷倒整車廢棄物並點火燃燒，燒毀鄰近海岸林木，保七總隊第四大隊歷經1年抽絲剝繭，循線查獲曾姓嫌犯，今天依違反森林法及廢棄物清理法函送宜蘭地檢署偵辦。

保七總隊第四大隊去年7月接獲羅東林管處通報，指五結鄉海邊保安林遭棄置廢棄物，更誇張的是，偷倒後點火燃燒，波及黃槿、木麻黃等11株林木。

保七會同羅東林管處、宜縣環保局聯手調查，調閱保安林內犯罪現場微型攝影機發現，嫌犯駕駛一輛小貨車載運廢棄物，棄置在保安林內草叢，再用打火機把整堆的廢傢俱、廢木板、垃圾點燃，放任熊熊大火焚燒，逕自揚長而去。

警方依循影像畫面線索掌握偷倒者身分，通知40多歲曾姓嫌犯到案說明，曾嫌未領有合法廢棄物清除許可文件，供稱貪圖方便把家中廢棄物載到五結海邊保安林棄置，為湮滅證據點火焚燒。

曾嫌違反廢棄物清理法第41條第1項暨46條第4款，可處1年以上5年以下有期徒刑，併科1500萬元罰金，另在保安林地引火焚毀森林，也觸犯森林法第53條第1項、54條，可處3年以上10年以下有期徒刑。

保七總隊第四大隊副大隊長邱盛煥表示，警方與羅東林管處、宜縣環保局會加強五結海邊保安林巡邏取締，呼籲大家不要心存僥倖以免觸法。

保七總隊到宜縣五結鄉海邊保安林焚燒廢棄物現場勘查蒐證。（圖由保七總隊提供）

保七總隊派員到五結鄉海邊保安林加強巡查。（圖由保七總隊提供）

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