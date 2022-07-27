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    宜蘭市「舊城聽老歌」 七夕情人節宜蘭河畔浪漫登場

    宜蘭市「舊城聽老歌」演唱會七夕情人節登場，現場發放愛情鎖。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭市「舊城聽老歌」演唱會七夕情人節登場，現場發放愛情鎖。（記者蔡昀容攝）

    2022/07/27 18:44

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭市「舊城聽老歌」演唱會今年結合七夕情人節，8月4日晚間7點至9點，在宜蘭河濱公園籃球場登場，由陳雷、南方二重唱等知名歌手，帶民眾重溫經典歌曲，現場設有星光隧道、地景裝置，讓大家漫步宜蘭河畔之餘，也可拍照留念。

    宜蘭市2015年起舉辦「舊城聽老歌」活動，前年因疫情改為線上，去年則取消辦理，今年原訂5月舉辦，但考量疫情延後至8月，適逢農曆7月7日七夕情人節，於是結合浪漫氣氛，在宜蘭河畔實體復辦。

    宜蘭市公所昨舉辦宣傳活動，宜蘭市長江聰淵表示，在老情歌、星光隧道、地景裝置之下，現場提供999個愛情鎖，讓民眾索取，不管是情侶、家人、朋友，邀請大家來走走，感受美好氣氛。

    「舊城聽老歌」演出嘉賓，陳雷親切的好歌喉深受大眾喜愛，歌曲大家多能朗朗上口；女生重唱組合「南方二重唱」由閻宗玉、林明華組成，以校園民謠風格為主，以清麗和諧的聲音廣受歡迎；李明德是來自花蓮阿美族的民歌手，是1980年金韻獎優勝者，也是詞曲創作者及唱片製作人；麗小花是歌唱選秀節目出道的歌手，出色歌藝讓她連連過關斬將。

    李明德在宣傳活動上，帶來經典歌曲木棉道、外婆的澎湖灣。李明德表示，受邀演出非常榮幸，希望藉由民歌，讓大家心情活絡起來，邀請大家8月4日來宜蘭。

    民歌歌手李明德。（記者蔡昀容攝）

    民歌歌手李明德。（記者蔡昀容攝）

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