清涼玩一波！蘇澳潑水節7/30封街打水戰 冷泉公園大眾池免費

蘇澳冷泉公園大眾池30日當天免費開放。（圖由蘇澳鎮公所提供）

2022/07/27 17:58

〔記者江志雄／宜蘭報導〕炎炎夏日，宜蘭縣蘇澳鎮將封街舉辦狂歡潑水節，派出6輛水車支援遊客打水戰，30日下午3點到6點，蘇澳鎮中山路段（蘇澳加油站到白米橋）封路管制，蘇澳冷泉公園大眾池當天免費開放。

潑水節是蘇澳鎮暑假重點活動，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊停辦2年，鎮長李明哲考量疫情趨緩決定復辦，31日另有蘇澳冷泉音樂會，他歡迎大家到蘇澳打水戰、泡冷泉、聽音樂。

潑水節訂於30日下午3點半在蘇澳火車站前登場，持2張發票可兌換一支水槍，限量200支，李明哲將帶領20支隊伍往中山路方向踩街，6輛水車提供補給，沿途店家及居民也會拿出水管、水盆、水桶「參戰」。

行進途中，蘇澳加油站到白米橋間的中山路同步封路，禁止汽機車通行，踩街隊伍最後抵達終點站蘇澳冷泉公園，冷泉公園大眾池30日上午9點到晚間8點免費開放。

主辦單位說，參加打水戰的遊客，水槍是不可或缺的裝備，有些人打算穿著熱褲、比基尼上場，或以各種創意裝扮現身，拿起水槍沿路射水，抵達終點站時，在攝氏30多度高溫下，體驗22度冷泉水的清涼。

此外，蘇澳冷泉音樂會31日下午5點半到9點在蘇西社區活動中心旁開唱，邀請陳昇&新寶島康樂隊、唐儷、戴梅君登台獻唱，憑2張發票可兌換冷泉冰棒，200支兌完為止，詳細活動內容請上「水水蘇澳」臉書粉絲團查詢。

蘇澳狂歡潑水節30日下午封街打水戰，圖為往年活動畫面。（圖由蘇澳鎮公所提供）

蘇澳狂歡潑水節及冷泉音樂會將在30、31日接力舉辦。（圖由蘇澳鎮公所提供）

潑水節是蘇澳鎮暑假重點活動，因疫情衝擊停辦2年，今年將復辦。（資料照，圖由蘇澳鎮公所提供）

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