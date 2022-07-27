清涼玩一波！蘇澳潑水節7/30封街打水戰 冷泉公園大眾池免費
2022/07/27 17:58
〔記者江志雄／宜蘭報導〕炎炎夏日，宜蘭縣蘇澳鎮將封街舉辦狂歡潑水節，派出6輛水車支援遊客打水戰，30日下午3點到6點，蘇澳鎮中山路段（蘇澳加油站到白米橋）封路管制，蘇澳冷泉公園大眾池當天免費開放。
潑水節是蘇澳鎮暑假重點活動，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊停辦2年，鎮長李明哲考量疫情趨緩決定復辦，31日另有蘇澳冷泉音樂會，他歡迎大家到蘇澳打水戰、泡冷泉、聽音樂。
潑水節訂於30日下午3點半在蘇澳火車站前登場，持2張發票可兌換一支水槍，限量200支，李明哲將帶領20支隊伍往中山路方向踩街，6輛水車提供補給，沿途店家及居民也會拿出水管、水盆、水桶「參戰」。
行進途中，蘇澳加油站到白米橋間的中山路同步封路，禁止汽機車通行，踩街隊伍最後抵達終點站蘇澳冷泉公園，冷泉公園大眾池30日上午9點到晚間8點免費開放。
主辦單位說，參加打水戰的遊客，水槍是不可或缺的裝備，有些人打算穿著熱褲、比基尼上場，或以各種創意裝扮現身，拿起水槍沿路射水，抵達終點站時，在攝氏30多度高溫下，體驗22度冷泉水的清涼。
此外，蘇澳冷泉音樂會31日下午5點半到9點在蘇西社區活動中心旁開唱，邀請陳昇&新寶島康樂隊、唐儷、戴梅君登台獻唱，憑2張發票可兌換冷泉冰棒，200支兌完為止，詳細活動內容請上「水水蘇澳」臉書粉絲團查詢。